ran Fußball WM 2026: Zigarre, Tanz, Ekstase! Kap Verdes Kabine dreht durch Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Die Vorrunde der WM 2026 hat für reichlich Spannung und Spektakel gesorgt. ran wirft einen Blick auf die Topelf der Gruppenphase.

Die Gruppenphase der WM 2026 ist vorbei und hat einige spannende Geschichten geschrieben. Bei den bisherigen Partien haben sich nicht nur einige Superstars von ihrer besten Seite gezeigt, sondern auch einige unbekannte Akteure auf sich aufmerksam gemacht. So manch einer ist jetzt schon zum Helden einer ganzen Nation geworden. Hier kostenlos streamen: Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay am 29. Juni ab 22:30 Uhr auf Joyn Wir werfen einen Blick auf die WM-Topelf der Vorrunde - und treffen in dieser auch einen deutschen Spieler an.

Die nächsten WM-Übertragungen auf Joyn: Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

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Torwart: Vozinha (Kap Verde) Es ist nie zu spät, um zum Star auf dem Fußballfeld und in den Sozialen Netzwerken zu werden. Vozinha hat bewiesen, dass man im Alter von 40 Jahren noch zu spektakulären Leistungen fähig sein kann. Der Keeper, der in der zweiten portugiesischen Liga spielt, zeigte beim 0:0 von Kap Verde gegen Spanien die Torwart-Performance des Turniers. Mit insgesamt sieben Paraden, davon sechs innerhalb des Strafraums, brachte Vozinha die Spanier zur Verzweiflung. Der Hype um seine Person führte dazu, dass er inzwischen 17, 1 Millionen Follower auf Instagram hat - damit mehr als doppelt so viele wie DFB-Kapitän Joshua Kimmich. Vozinha war auch im letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien entscheidend daran beteiligt, dass Kap Verde die Null hielt und völlig überraschend im Sechzehntelfinale steht.

Rechter Außenverteidiger: Ramin Razaeian (Iran) Ramin Razaeian zeigte sich als sehr offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger, insbesondere auf dem Weg nach vorne stets gefährlich. Der 36-Jährige, der in seinem Heimatland für Foolad Khuzestan kickt, war bei der WM an allen drei Treffern des Irans beteiligt. Zunächst markierte er ein Tor und eine Vorlage gegen Neuseeland, beim abschließenden Gruppenspiel gegen Ägypten ließ er einen weiteren Treffer folgen. Zudem überzeugte der Routinier mit einer Zweikampfquote von 65 Prozent auch gegen den Ball. Die Leistungen von Razaeian reichten am Ende dennoch nicht fürs Weiterkommen. Der Iran schied nach drei Unentschieden denkbar knapp aus.

Rechter Innenverteidiger: Davinson Sánchez (Kolumbien) Kaum jemand hätte damit gerechnet, dass Kolumbien die Gruppe K vor den Portugiesen gewinnt. Wirklich spektakulär waren die Auftritte der Kolumbianer auch nicht. Man profitierte vom Portugal-Patzer gegen die Demokratische Republik Kongo und hatte so die Möglichkeit, mit einem Remis im direkten Duell mit den Europäern Platz eins zu festigen. Dies gelang mit einem 0:0, bei dem insbesondere Davinson Sánchez einfach nicht zu überwinden war. Der Spieler von Galatasaray Istanbul verzeichnete laut "Sofascore" insgesamt 19 Defensiv-Aktionen und war im Zweikampf stets stabil. Auch schon in den Spielen zuvor war Sánchez einer der Hauptgründe dafür, dass Kolumbien in der Gruppenphase nur einen Treffer kassiert hat.

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Linker Innenverteidiger: Aymeric Laporte (Spanien) Spanien hat es tatsächlich geschafft, ohne Gegentor aus der Gruppenphase herauszugehen. Während es in der Offensive manchmal noch klemmte, zeigte sich die Defensive absolut sattelfest. Dies ist definitiv auch ein Verdienst von Aymeric Laporte. Der Akteur von Athletic Bilbao spielt bislang praktisch fehlerlos und hat mit 96 Prozent angekommenen Pässen den Bestwert im Team inne. Laporte konnte zudem schon einen Treffer der Spanier vorbereiten.

Linker Außenverteidiger: Nathaniel Brown (Deutschland) Nathaniel Brown hat das Duell mit David Raum um den Stammplatz hinten links für sich entschieden. Dies konnte er mit einem hervorragenden Auftritt gegen Curacao direkt untermauern. Brown erzielte einen Treffer und bereitete ein Tor vor. Mit seinem Tempo und seiner Spielfreude war er zudem an einigen wichtigen Angriffen beteiligt. Gegen die Elfenbeinküste war sein offensiver Input nicht mehr ganz so stark, jedoch war er einer der wenigen Deutschen, die mit dem enormen Tempo der Ivorer problemlos mitgehen konnten. Brown gewann all seine sechs Zweikämpfe am Boden und hatte seine Seite meist gut im Griff. Sein Fehlen merkte man gegen Ecuador enorm. Für das Sechzehntelfinale soll er wieder zur Verfügung stehen. WM 2026: Schiedsrichter für Sechzehntelfinale des DFB-Teams gegen Paraguay steht fest

Zentrales Mittelfeld: Jude Bellingham (England) Jude Bellingham wurde in der Vergangenheit in der Nationalmannschaft oft kritisch zu sehen. Bei der WM 2026 gibt es bislang aber nichts, was man dem Real-Profi vorwerfen kann. Mit seiner Athletik und spielerischen Klasse dominiert Bellingham das Mittelfeld und setzt auch nach vorne regelmäßig Akzente. Der Ex-Dortmunder erzielte einen Treffer beim 4:2 gegen Kroatien und war in einer müden England-Mannschaft mit einem Tor und einem Assist der Grund, dass man Panama dennoch mit 2:0 bezwingen konnte.

Zentrales Mittelfeld: Johan Manzambi (Schweiz) In Freiburg dürfte man die dicken Geldscheine schon vor Augen haben. Der Marktwert von Manzambi schoss in der abgelaufenen Saison ohnehin schon nach oben, die WM dürfte jedoch nochmal ein richtiger Boost sein. Mazambi war zunächst nur Bankwärmer, trat gegen Bosnien-Herzegowina dann aber mit zwei Toren als Deniz Undav der Eidgenossen auf. Wäre da nur noch der Unterschied, dass Mazambi für seine Performance auch belohnt wurde und gegen Kanada von Beginn an ran durfte. Mit einem Tor und einem Assist war Mazambi beim 2:1-Erfolg gegen Kanada erneut der entscheidende Mann. Der Freiburger kann eine Dynamik und Power auf den Platz bringen, die kaum aufzuhalten ist.

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WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

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Offensives Mittelfeld: Ousmane Dembélé (Frankreich) Nach einem verhaltenen Start gegen Mexiko ließ es Ousmane Dembélé gegen den Irak und vor allem die Norweger so richtig krachen. Der PSG-Star lieferte gegen den Irak einen Treffer und einen Assist und knipste dann gegen die Norweger gleich dreimal. Dabei war ein Treffer schöner als der andere. Eine absolute Gala-Vorstellung - und wahrscheinlich bisher die beste Individual-Performance eines Spielers bei der laufenden WM:

Rechtsaußen: Lionel Messi (Argentinien) Lionel Messi hat aus den Fragezeichen im Vorfeld fette Ausrufezeichen gemacht. Es war nicht klar, wie fit der Superstar nach seinem Abschied von der europäischen Fußballbühne noch ist, zumal er sich vor dem Turnier auch noch verletzt hatte. Dann spielte Messi jedoch gleich im ersten Spiel die Sterne vom Himmel, indem er alle drei Argentinien-Tore gegen Algerien erzielte. Gegen Österreich ließ er zunächst einen Elfmeter liegen, schnürte beim 2:0-Sieg dann aber doch noch einen Doppelpack. Wer spielt gegen wen? Alle Sechzehntelfinal-Partien im Überblick Im finalen Gruppenspiel gegen Jordanien wurde Messi zunächst geschont, erzielte dann aber als Joker seinen sechsten Turniertreffer. Damit führt er das Rennen um den Goldenen Schuh an.

Linksaußen: Vinicius Junior (Brasilien) Vinicius Junior trägt praktisch die gesamte Last einer Nation mit sich herum. Nach dem Ausfall von Raphinha ist dieser Rucksack sogar noch schwerer geworden. Nicht aber zu schwer für den Real-Star, der bärenstark aufspielt und an fünf von sieben brasilianischen Treffern beteiligt war. Vinicius Junior erzielte auf sehenswerte Art und Weise den Ausgleich gegen Marokko und war gegen Haiti sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber erfolgreich. Seine herausragende Gruppenphase krönte er mit zwei Toren gegen Schottland.

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