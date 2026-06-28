ran Fußball WM 2026: Verrückter Jubel! Mexiko-Fan wird zur Zuckerwatte Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team kämpft bei der Fußball-WM um den Titel. ran zeigt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko um den fünften WM-Titel. Doch welche Spieler wurden dafür überhaupt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert und haben es in den 26-Mann-Kader geschafft? ran zeigt die DFB-Auswahl.

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Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

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Der offizielle DFB-Kader in der Übersicht

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