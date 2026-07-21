Fußball
WM 2026: Die Trikots der 48 Teilnehmer für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot
Videoclip • 01:12 Min
Mit 48 Teilnehmern war die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gab es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.
Spanien hat sich nach 2010 zum zweiten Mal den Weltmeisterschaftspokal geholt. Bei der Rekord-WM gab es durch die vielen teilnehmenden Nationen auch mehr Trikots zu bestaunen als in den Jahren zuvor.
Passend dazu: WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppen
ran zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die Nationen in Nordamerika präsentiert haben.
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