Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

WM 2026: Die Trikots der 48 Teilnehmer für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada

Aktualisiert:

von Anne Malin

ran Fußball

DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot

Videoclip • 01:12 Min

Mit 48 Teilnehmern war die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gab es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.

Spanien hat sich nach 2010 zum zweiten Mal den Weltmeisterschaftspokal geholt. Bei der Rekord-WM gab es durch die vielen teilnehmenden Nationen auch mehr Trikots zu bestaunen als in den Jahren zuvor.

Passend dazu: WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppen

ran zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die Nationen in Nordamerika präsentiert haben.

Gastgeber: Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)

Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)

Bild: Nike

- Anzeige -
- Anzeige -

Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)

Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

Gastgeber: Kanada (Heimtrikot)

Kanada (Heimtrikot)

Bild: Nike

Die nächsten Sport-Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 12:45 Uhr • Radsport

    Tour de France im Livestream: 16. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    300 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 12:45 Uhr • Radsport

    Tour de France im Livestream: 16. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    300 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 18:15 Uhr • Fussball

    Toto-Pokal, 1. Runde live: Eintracht Berglern - TSV 1860 München

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 18:15 Uhr • Fussball

    Toto-Pokal, 1. Runde live: Eintracht Berglern - TSV 1860 München

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

Kanada (Auswärtstrikot)

Kanada (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

- Anzeige -
- Anzeige -

Gastgeber: Mexiko (Heimtrikot)

Mexiko (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Mexiko (Auswärtstrikot)

Mexiko (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Deutschland (Heimtrikot)

Deutschland (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Deutschland (Auswärtstrikot)

Deutschland (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

- Anzeige -
- Anzeige -

Brasilien (Heimtrikot)

Bild: Nike

Brasilien (Auswärtstrikot)

Brasilien Auswärtstrikot

Bild: Nike

Argentinien (Heimtrikot)

Argentinien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Argentinien (Auswärtstrikot)

Argentinien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

- Anzeige -

Die aktuellsten Fußball-Videos

Spanien (Heimtrikot)

Spanien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Spanien (Auswärtstrikot)

Spanien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Türkei (Heimtrikot)

Bild: Nike

Türkei (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

Belgien (Heimtrikot)

Belgien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Belgien (Auswärtstrikot)

Belgien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Marokko (Heimtrikot)

Bild: puma

Marokko (Auwärtstrikot)

Bild: puma

Schweiz (Heimtrikot)

Bild: puma

Schweiz (Auswärtstrikot)

Bild: puma

Süd Korea (Heimtrikot)

Bild: Nike

Süd Korea (Auswärtstrikot)

Süd Korea (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

Portugal (Heimtrikot)

Bild: puma

Bundesliga-Videos:

Portugal (Auswärtstrikot)

Bild: puma

Paraguay (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)

Bild: puma

Österreich (Heimtrikot)

Bild: puma

Österreich (Auswärtstrikot)

Bild: puma

Schottland (Heimtrikot)

Schottland (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Schottland (Auswärtstrikot)

Schottland (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Japan (Heimtrikot)

Japan (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Japan (Auswärtstrikot)

Japan (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Champions League Videos:

Kolumbien (Heimtrikot)

Kolumbien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Kolumbien (Auswärtstrikot)

Kolumbien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Elfenbeinküste (Heimtrikot)

Bild: puma

Elfenbeinküste (Auswärtstrikots)

Bild: puma

Saudi Arabien (Heimtrikot)

Saudi Arabien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Saudi Arabien (Auswärtstrikot)

Saudi Arabien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Ecuador (Heimtrikot)

Ecuador (Heimtrikot)

Bild: marathon

Ecuador (Auswärtstrikot)

Ecuador (Auswärtstrikot)

Bild: Marathon

Algerien (Heimtrikot)

Algerien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Algerien (Auswärtstrikot)

Algerien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Uruguay (Heimtrikot)

Bild: nike

Uruguay (Auswärtstrikot)

Bild: nike

Norwegen (Heimtrikot)

Norwegen (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Norwegen (Auswärtstrikot)

Norwegen (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Ägypten (Heimtrikot)

Bild: puma

Ägypten (Auswärtstrikot)

Bild: puma

Südafrika (Heimtrikot)

Südafrika (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Südafrika (Auswärtstrikot)

Südafrika (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Katar (Heimtrikot)

Katar (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Katar (Auswärtstrikot)

Katar (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Curaçao (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Curaçao (Auswärtstrikot)

Curaçao (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)

Bild: Adidas

Schweden (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Schweden (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Bosnien und Herzegowina (Heimtrikot)

Bild: Kelme

Bosnien und Herzegowina (Auswärtstrikot)

Bild: Kelme

Tschechien (Heimtrikot)

Bild: puma

Tschechien (Auswärtstrikot)

Bild: puma

Jordanien (Heimtrikot)

Jordanien

Bild: Jordanien

Jordanien (Auswärtstrikot)

Bild: Footcollectors

Kap Verde (Heimtrikot)

Bild: FIFA-Fanshop

Kap Verde (Auswärts)

Bild: FIFA Store

Irak (Heimtrikot)

Irak

Bild: Irak

Irak (Auswärtstrikot)

Bild: Jako

Australien (Heimtrikot)

Bild: nike

Australien (Auswärtstrikot)

Bild: nike

DR Kongo (Heimtrikot)

Bild: Umbro

DR Kongo (Auswärtstrikot)

Bild: umbro

Ghana (Heimtrikot)

Bild: Puma

Ghana (Auswärtstrikot)

Bild: Puma

Mehr zu WM:

Mehr Fußball