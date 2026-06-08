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WM 2026: Die Wettquoten auf den Turniersieg
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 02:21 Min
Der Startschuss für die WM 2026 rückt immer näher. ran zeigt die Wettquoten auf den Turniersieg.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steht kurz bevor.
Die Frage, welche Nation das Turnier am Ende gewinnen wird, beschäftigt die Massen.
ran zeigt die Favoriten der Buchmacher auf den WM-Titel. (Quelle für Quoten: tipico, Stand: 8. Juni, 12:00 Uhr)
Die WM-Livestreams auf Joyn
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Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
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Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
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Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
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Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 Min
Platz 46 (geteilt): Haiti
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 250 000 Euro
Platz 46 (geteilt): Jordanien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 250 000 Euro
Platz 46 (geteilt): Curacao
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 250 000 Euro
Platz 44 (geteilt): Kap Verde
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 200 000 Euro
Platz 44 (geteilt): Neuseeland
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 200 000 Euro
Platz 40 (geteilt): Irak
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro
Platz 40 (geteilt): Usbekistan
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro
Platz 40 (geteilt): Katar
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro
Platz 40 (geteilt): Panama
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro
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Platz 38 (geteilt): Saudi-Arabien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 100 000 Euro
Platz 38 (geteilt): Südafrika
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 100 000 Euro
Platz 37: DR Kongo
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 75 000 Euro
Platz 35 (geteilt): Iran
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 50 000 Euro
Platz 35 (geteilt): Tunesien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 50 000 Euro
Platz 31 (geteilt): Australien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro
Platz 31 (geteilt): Algerien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro
Platz 31 (geteilt): Südkorea
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro
Platz 31 (geteilt): Ghana
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro
Platz 28 (geteilt): Bosnien und Herzegowina
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 30 000 Euro
Platz 28 (geteilt): Tschechien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 30 000 Euro
Platz 28 (geteilt): Ägypten
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 30 000 Euro
Platz 27: Schottland
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 25 000 Euro
Platz 25 (geteilt): Elfenbeinküste
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 20 000 Euro
Platz 25 (geteilt): Paraguay
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 20 000 Euro
Platz 24: Kanada
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 15 000 Euro
Platz 23: Österreich
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 12 500 Euro
Platz 21 (geteilt): Schweden
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 10 000 Euro
Platz 21 (geteilt): Senegal
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 10 000 Euro
Platz 17 (geteilt): Türkei
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro
Platz 17 (geteilt): Schweiz
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro
Platz 17 (geteilt): Ecuador
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro
Platz 17 (geteilt): Kroatien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro
Platz 15 (geteilt): USA
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 7000 Euro
Platz 15 (geteilt): Uruguay
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 7000 Euro
Platz 14: Mexiko
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 6000 Euro
WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
Platz 12 (geteilt): Marokko
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 5000 Euro
Platz 12 (geteilt): Japan
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 5000 Euro
Platz 10 (geteilt): Kolumbien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 4000 Euro
Platz 10 (geteilt): Belgien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 4000 Euro
Platz 9: Norwegen
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 3000 Euro
Platz 8: Niederlande
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 2000 Euro
Platz 7: Deutschland
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 1500 Euro
Platz 5 (geteilt): Argentinien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 1000 Euro
Platz 5 (geteilt): Brasilien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 1000 Euro
Platz 4: Portugal
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 900 Euro
Platz 3: England
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 800 Euro
Platz 2: Frankreich
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 600 Euro
Platz 1: Spanien
Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 550 Euro
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