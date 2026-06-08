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WM 2026: Die Wettquoten auf den Turniersieg

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

WM: Müller über deutsche WM-Chancen: „Es schreit nicht nach Finale ist gebucht"

Videoclip • 02:21 Min

Der Startschuss für die WM 2026 rückt immer näher. ran zeigt die Wettquoten auf den Turniersieg.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steht kurz bevor.

Die Frage, welche Nation das Turnier am Ende gewinnen wird, beschäftigt die Massen.

ran zeigt die Favoriten der Buchmacher auf den WM-Titel. (Quelle für Quoten: tipico, Stand: 8. Juni, 12:00 Uhr)

Die WM-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

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    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

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  • Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

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    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

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    195 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream

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    120 Min

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    Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

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Platz 46 (geteilt): Haiti

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 250 000 Euro

Platz 46 (geteilt): Jordanien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 250 000 Euro

Platz 46 (geteilt): Curacao

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 250 000 Euro

Platz 44 (geteilt): Kap Verde

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 200 000 Euro

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Platz 44 (geteilt): Neuseeland

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 200 000 Euro

Platz 40 (geteilt): Irak

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro

Platz 40 (geteilt): Usbekistan

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro

Platz 40 (geteilt): Katar

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro

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Platz 40 (geteilt): Panama

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 150 000 Euro

Aktuelle WM-Videos

Platz 38 (geteilt): Saudi-Arabien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 100 000 Euro

Platz 38 (geteilt): Südafrika

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 100 000 Euro

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Platz 37: DR Kongo

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 75 000 Euro

Platz 35 (geteilt): Iran

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 50 000 Euro

Platz 35 (geteilt): Tunesien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 50 000 Euro

Platz 31 (geteilt): Australien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro

Platz 31 (geteilt): Algerien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro

Platz 31 (geteilt): Südkorea

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro

Platz 31 (geteilt): Ghana

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 40 000 Euro

Platz 28 (geteilt): Bosnien und Herzegowina

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 30 000 Euro

Platz 28 (geteilt): Tschechien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 30 000 Euro

Platz 28 (geteilt): Ägypten

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 30 000 Euro

Platz 27: Schottland

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 25 000 Euro

Platz 25 (geteilt): Elfenbeinküste

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 20 000 Euro

Platz 25 (geteilt): Paraguay

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 20 000 Euro

Platz 24: Kanada

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 15 000 Euro

Platz 23: Österreich

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 12 500 Euro

Platz 21 (geteilt): Schweden

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 10 000 Euro

Platz 21 (geteilt): Senegal

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 10 000 Euro

Platz 17 (geteilt): Türkei

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro

Platz 17 (geteilt): Schweiz

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro

Platz 17 (geteilt): Ecuador

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro

Platz 17 (geteilt): Kroatien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 8000 Euro

Platz 15 (geteilt): USA

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 7000 Euro

Platz 15 (geteilt): Uruguay

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 7000 Euro

Platz 14: Mexiko

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 6000 Euro

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

  • Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
    Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
    Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

    imago

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
    Kapazität: 71.000
    WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

    2017 Getty Images

  • Boston/Foxborough: Gillette Stadium
    Kapazität: 68.756 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2018 Getty Images

  • Dallas: AT&T-Stadium
    Kapazität: 80.000 bis 108.713 
    WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

    2010 Getty Images

  • Houston: NRG Stadium
    Kapazität: 71.500 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2007 Getty Images

  • Kansas City: Arrowhead Stadium
    Kapazität: 76.416 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2011 Getty Images

  • Los Angeles: SoFi Stadium
    Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    getty

  • Miami: Hard Rock Stadium
    Kapazität: 65.326 
    WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

    2017 Getty Images

  • New York/New Jersey: MetLife Stadium
    Kapazität: 82.500 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

    2016 Getty Images

  • Philadelphia: Lincoln Financial Field
    Kapazität: 69.176 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • San Francisco: Levi's Stadium
    Kapazität: 68.500 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    2016 Getty Images

  • Seattle: Lumen Field
    Kapazität: 67.000 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2016 Getty Images

  • Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
    Kapazität: 45.500
    WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

    getty

  • Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
    Kapazität: 81.070 
    WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
    Kapazität: 51.000
    WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    imago

  • Toronto/Kanada: BMO Field
    Kapazität: 30.991
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    getty

  • Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
    Kapazität: 21.000 - 54.320 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2020 Getty Images

Platz 12 (geteilt): Marokko

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 5000 Euro

Platz 12 (geteilt): Japan

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 5000 Euro

Platz 10 (geteilt): Kolumbien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 4000 Euro

Platz 10 (geteilt): Belgien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 4000 Euro

Platz 9: Norwegen

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 3000 Euro

Platz 8: Niederlande

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 2000 Euro

Platz 7: Deutschland

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 1500 Euro

Platz 5 (geteilt): Argentinien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 1000 Euro

Platz 5 (geteilt): Brasilien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 1000 Euro

Platz 4: Portugal

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 900 Euro

Platz 3: England

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 800 Euro

Platz 2: Frankreich

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 600 Euro

Platz 1: Spanien

Gewinn bei 100 Euro Einsatz: 550 Euro

Auch interessant: WM 2026: Thomas Müller reagiert auf WM-Aus von Lennart Karl

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