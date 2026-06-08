WM: Müller über deutsche WM-Chancen: „Es schreit nicht nach Finale ist gebucht"

Der Startschuss für die WM 2026 rückt immer näher. ran zeigt die Wettquoten auf den Turniersieg.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steht kurz bevor.

Die Frage, welche Nation das Turnier am Ende gewinnen wird, beschäftigt die Massen.

ran zeigt die Favoriten der Buchmacher auf den WM-Titel. (Quelle für Quoten: tipico, Stand: 8. Juni, 12:00 Uhr)