ran Fußball DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Zum Abschluss der WM-Vorrunde trifft Deutschland auf Ecuador. Für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es im letzten Spiel der Gruppe E um den Einzug in die K.-o.-Runde und den Gruppensieg. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Showdown in der Vorrunde! Im dritten und letzten Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Ecuador. Für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es im New-York-New-Jersey-Stadion um alles: den Gruppensieg, den Einzug in die K.-o.-Runde und darum, das Trauma der letzten Gruppenspiele bei den Turnieren 2018 und 2022 endgültig hinter sich zu lassen. Mit Ecuador wartet ein starker Gegner, der als zweitbestes Team der Südamerika-Qualifikation voller Selbstvertrauen zur WM fährt. Es ist das entscheidende Duell um die besten Plätze in Gruppe E. ran liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Ecuador vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

Ortszeit: 16 Uhr

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, East Rutherford (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E, 3. Spieltag

- Anzeige -

- Anzeige -

Wer überträgt Ecuador gegen Deutschland live im TV und Stream? Auch das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft wird live im Free-TV übertragen. Während MagentaTV die Rechte für alle WM-Spiele besitzt, wird das entscheidende Gruppenfinale zwischen Ecuador und Deutschland live in der ARD ausgestrahlt. Parallel zur TV-Übertragung gibt es hier einen kostenlosen Livestream auf Joyn.

WM 2026: Ecuador vs. Deutschland im Liveticker Du kannst das entscheidende Spiel nicht live sehen? Kein Problem! Mit dem Liveticker von ran verpasst du keine wichtige Szene im WM-Spiel Ecuador vs. Deutschland. Wir versorgen dich mit allen Toren, Highlights, Statistiken und den möglichen Szenarien für die K.-o.-Runde.

Der Gegner im Check: Das ist Ecuador Starke Qualifikation: Ecuador hat sich als zweitbestes Team der extrem schweren Südamerika-Qualifikation das Ticket für die WM gesichert und reist mit großen Ambitionen an.

Physis und Tempo: Die Mannschaft ist bekannt für ihre athletische Spielweise, hohes Tempo über die Flügel und eine gut organisierte Defensive.

WM-Erfahrung: Für „La Tri" ist es die fünfte WM-Teilnahme. Das beste Ergebnis war das Erreichen des Achtelfinals 2006, wo man knapp an England scheiterte (0:1).

- Anzeige -

- Anzeige -

Ecuador vs. Deutschland: Der direkte Vergleich Bei einer Weltmeisterschaft trafen beide Teams bisher nur einmal aufeinander – beim „Sommermärchen" 2006. Spiele insgesamt: 2

Siege Deutschland: 2

Unentschieden: 0

Siege Ecuador: 0

Tore: 7:2 Das letzte Duell war ein Freundschaftsspiel 2013, das Deutschland mit 4:2 für sich entschied. Bei der WM 2006 gewann die DFB-Elf das letzte Gruppenspiel souverän mit 3:0 durch einen Doppelpack von Miroslav Klose und einen Treffer von Lukas Podolski.

Was steht für Deutschland auf dem Spiel? Die Ausgangslage im letzten Gruppenspiel ist entscheidend: Der Gruppensieger trifft im Sechzehntelfinale in Boston auf einen Dritten aus Gruppe A, B, C, D oder F. Der Zweitplatzierte der Gruppe E bekommt es in Dallas mit dem Zweiten aus Gruppe I zu tun. Sollte der Drittplatzierte der Gruppe unter die acht besten Gruppendritten kommen, wartet ein Duell mit einem Gruppensieger aus Gruppe A, B, D, G, K oder L.

Der Spielort: Das New-York-New-Jersey-Stadion Das 2010 eröffnete Mehrzweckstadion ist nicht nur die Heimat der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, sondern auch der Austragungsort des WM-Finales 2026. Es war bereits Schauplatz des Endspiels der Copa América Centenario 2016 und beherbergte bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 beide Halbfinals sowie das Finale zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain.

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten Gruppe: E

Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

Bundestrainer: Julian Nagelsmann

Kapitän: Joshua Kimmich

WM-Teilnahmen: 21

Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

- Anzeige -

- Anzeige -

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde