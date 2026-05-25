ran Fußball Bundesliga Relegation - Pejcinovic vor Rückspiel: "Müssen Seimen bezwingen!" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Die Begegnungen für die Relegations-Spiele zur 1. und 2. Bundesliga sind nun fix. Was sind die Termine für die Relegations-Spiele? Und wo laufen sie im Free-TV und im Livestream? Hier gibt es alle Informationen.

Die regulären Spielzeiten in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga sind vorbei. Die Entscheidungen um Aufstieg, Klassenerhalt und Abstieg zum Teil gefallen. Für vier Vereine aber gibt es die letzte Hoffnung: die Relegation. Seit 2008/09 trifft der 16. der Bundesliga auf den Dritten der 2. Bundesliga und der 16. der 2. Bundesliga auf den Drittplatzierten der 3. Liga. Wie die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga aussehen? ran hat den Überblick.

Termine der Bundesliga-Relegation 2026: Wann finden die Spiele im Mai statt? SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg: Relegation zur 1. Bundesliga Rückspiel: Montag, 25. Mai 2026 - (Hinspiel: 0:0) SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen: Relegation zur 2. Bundesliga Rückspiel: Dienstag, 26. Mai 2026 - (Hinspiel: 0:1) Die packenden Duelle starten stets zur Prime-Time um 20:30 Uhr. Die Vorberichte in SAT.1 und im Livestream beginnen bereits immer um 19:50 Uhr. Bei den beiden Rückspielen steigt Joyn im Livestream sogar schon um 19:25 Uhr ein.

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Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:25 Uhr • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:25 Uhr • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bundesliga-Relegation: SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Rückspiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg. Relegation zur Bundesliga live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream Das große Nervenflattern beim VfL Wolfsburg geht weiter! Im so wichtigen Relegations-Hinspiel gegen den SC Paderborn verpassten es die Wölfe, sich ein Polster für das Rückspiel zu erarbeiten. Am Donnerstagabend reichte es vor prominenter Kulisse im eigenen Stadion nur zu einem enttäuschenden 0:0. Jetzt droht der Super-GAU: Nach einer Saison voller Krisen müssen die Niedersachsen im alles entscheidenden Rückspiel in Paderborn endgültig um den Verbleib in der Bundesliga bangen.

Zweitliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen In der Zweitliga-Relegation treffen die SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen aufeinander. In der 3. Liga schubsten die Essener den MSV Duisburg am letzten Spieltag vom rettenden dritten Platz. Relegation zur 2. Bundesliga live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Livestream Noch spektakulärer lief es für die Fürther. Im direkten Abstiegsduell mit Fortuna Düsseldorf feierten die Franken einen sensationellen 3:0-Erfolg, der auch in der Höhe so nötig war, um sich noch an der Fortuna vorbei auf den Relegationsplatz zu schieben. Um ein Haar hätte sich die SpVgg sogar noch direkt gerettet. Ein vierter Treffer wurde wegen Millimeter-Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt. Für die Düsseldorfer kam's knüppeldick. Von Rang 15 - dem sicheren Klassenerhalt - geht es am Ende hinunter in die Drittklassigkeit. Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

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Relegation 2026 live im Free-TV und Stream: Wo werden die Spiele übertragen? Hervorragende Nachrichten für alle Fußball-Fans: Ihr müsst kein teures Abo abschließen, um beim Herzschlagfinale live dabei zu sein! Die Relegationsspiele für die Bundesliga-Saison 2026/2027 laufen komplett im Free-TV. Der Sendeplan: Alle Relegationsspiele (1. Liga vs. 2. Liga sowie 2. Liga vs. 3. Liga) seht ihr vom 21. bis 26. Mai 2026 live.

TV & Stream: Die Vorberichterstattung beginnt jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 (bei den Rückspielen auf Joyn sogar bereits um 19:25 Uhr).

Livestream: Wer lieber mobil oder am Laptop schaut, kann die Partien völlig gratis im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen.

Alles zum Modus: Wie funktioniert die Relegation genau? Seit der Wiedereinführung in der Saison 2008/2009 sorgt die Relegation regelmäßig für unvergessliche Fußball-Momente. Der Tabellen-16. der Bundesliga trifft dabei auf den Dritten der 2. Bundesliga. Wer in der Summe beider Spiele gewinnt, spielt in der Folgesaison erstklassig. Das sind die wichtigsten Regeln für 2026: Keine Auswärtstorregel mehr: Diese oft diskutierte Regel wurde abgeschafft. Das bedeutet: Ein Auswärtstor zählt bei einem Gleichstand im Gesamtergebnis nicht mehr doppelt.

Verlängerung & Elfmeterschießen: Steht es nach Hin- und Rückspiel unentschieden (z.B. 1:1 und 2:2), geht es in die Verlängerung. Bringt auch diese keine Entscheidung, gipfelt das Duell im Elfmeterschießen.

Wer hat Heimrecht im Rückspiel? Ein spannendes Detail des Modus: Das Team mit der kürzeren Erholungspause darf das alles entscheidende Rückspiel im heimischen Stadion austragen. Da die 2. Liga in dieser Saison einen Tag später endet als die Bundesliga, genießt der Zweitligist im Rückspiel den Heimvorteil vor den eigenen Fans.

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