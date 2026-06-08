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WM 2026: Einsatz von Lionel Messi in Gefahr? Argentiniens Nationaltrainer gibt Update
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
ran Fußball
Lionel Messi: Gehalt geleakt! So viel Kohle verdient er in Miami
Videoclip • 01:05 Min
Argentiniens Superstar Lionel Messi ist kurz vor WM-Start noch nicht fit. Nationaltrainer Lionel Scaloni gibt ein Update zum Zustand seines Kapitäns.
Titelverteidiger Argentinien hat seinen vorletzten Test vor der WM gegen Honduras erfolgreich bestritten.
Doch das erneute Ausfallen von Superstar Lionel Messi überschattete den 2:0-Sieg und bereitet vielen Fans Sorgen.
Kurz vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Algerien bekamen die Zuschauer im Kyle-Field-Stadion auf dem Campus der Texas A&M University lediglich Sprints nach der Partie vom Weltstar zu sehen. Allein diese genügten jedoch, um die Fans in Ekstase zu versetzen.
Grund für das Fehlen des MLS-Stars sind Probleme am linken Oberschenkel. Der Kapitän der "Albiceleste", der Ende Juni 39 Jahre alt wird, verletzte sich am 25. Mai im Spiel für seinen Klub Inter Miami gegen Philadelphia Union und schleppt seitdem die Verletzung mit sich herum.
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"Viele Spieler sind noch nicht hundertprozentig fit"
Vor dem Spiel gegen Honduras versuchte Nationaltrainer Lionel Scaloni, die besorgten Fans zu beruhigen: "Leo macht gute Fortschritte, er hat bereits teilweise mit der Mannschaft trainiert, und das ist sehr gut."
Möglicherweise sammelt Messi im letzten Testspiel am Mittwoch gegen Island bereits einige Minuten. Bei Emiliano Martínez ist das jedoch mehr als fraglich.
Der Welttorhüter von 2022 stand beim Test gegen Honduras nicht einmal im Kader. Er hatte sich vor dem gewonnenen Europa-League-Finale gegen den SC Freiburg beim Aufwärmen einen Finger gebrochen.
Zurzeit wird zwar davon ausgegangen, dass er beim Auftaktspiel gegen Algerien am 17. Juni einsatzbereit sein wird, bis dahin wird er allerdings fehlen.
Die beiden Superstars sind aber nicht die einzigen Spieler im Kader des amtierenden Weltmeisters, die körperliche Probleme haben. "Viele Spieler sind noch nicht hundertprozentig fit", betonte Scaloni nach dem Spiel gegen Honduras.
Am Donnerstag startet die WM mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im Liveticker).
Auch interessant: WM-Kader von Argentinien: Lionel Messi bricht Rekord, ein Bundesliga-Star dabei Und: Kurz vor WM-Start: Schießerei nahe des englischen Quartiers
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