WM
WM 2026: Elfenbeinküste schafft es zum ersten Mal in die K.o-Runde - Pépé beendet Curacaos Märchen
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Klopps "Ups-Moment" mit Undav - und Rat an Nagelsmann
Videoclip • 01:02 Min
Die Elfenbeinküste bezwang Curacao zum Abschluss der Gruppenphase mit 2:0 (1:0) und kam nach den vergeblichen Anläufen 2006, 2010 und 2014 erstmals über die Vorrunde hinaus.
Pépé (7.) stellte in einer niveauarmen Partie auf Vorlage von Leipzigs Yan Diomande früh die Weichen und legte nach dem Wechsel sehenswert nach (64.). Sechs Punkte reichten hinter dem DFB-Team zu Platz zwei in Gruppe E, Curacao schloss mit einem Zähler ab.
Das mit nur 160.000 Einwohnern kleinste Land der WM-Geschichte verpasste damit einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher, als am schlechtesten platziertes Team der Historie hätte der Weltranglisten-81. die K.o.-Runde erreichen können.
Die euphorisierten Anhänger der Karibik-Insel hatten sich am frühen Nachmittag zu einem Fanmarsch an der Marconi Plaza getroffen und waren von dort trotz hoher Temperaturen gemeinsam zum Philadelphia Stadium gewandert. Das Team habe mit seinem Premierentreffer gegen Deutschland (1:7) und dem ersten Punkt gegen Ecuador (0:0) alle Zweifler Lügen gestraft und "bewiesen", dass es auf diese Bühne gehöre, sagte Verteidiger Roshon van Ejima.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 26.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream
155 MinBald verfügbar
Freitag, 26.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream
155 Min
WM 2026: Elfenbeinküste und Ecuador sind weiter
Das zeigte die "Blue Wave" auch diesmal, obwohl die erste Aktion gehörig schief ging: Juri Gaari und Sherel Floranus schossen sich im eigenen Strafraum slapstickmäßug an, Diomande musste dann nur noch auf den eingelaufenen Pépé querlegen. Der mit dem WM-Rekord von 15 Paraden gegen Ecuador zum Nationalhelden gewordene Eloy Room war chancenlos. In Folge spielte das Team von Dick Advocaat im Ansatz durchaus gefällig mit, doch zielstrebiger und gefährlicher blieben die "Elefanten".
Bei einer Großchance behinderten sich Amad Diallo und Franck Kessié gegenseitig (18.), auf der Gegenseite vergab Kapitän Leandro Bacuna bei der besten Torannäherung (43.). Nach dem Seitenwechsel bekam die Elfenbeinküste vor 68.324 Zuschauern mehr Kontrolle ins Spiel, ließ viel den Ball zirkulieren - und versuchte den Gegner müde zu spielen. Nach Traumpass von Ibrahim Sangaré schlenzte Pépé von halbrechts traumhaft mit links ins lange Eck zur Vorentscheidung.
Der Widerstand von Curacao war nun gebrochen, in der Schlussphase verwalteten die Afrikaner ohne große Mühe.
Auch interessant: Les Bleus wollen Deschamps nach Tod der Mutter "stolz" machen
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr Fußball-News
WM
Katar bezahlt "Fans" für Unterstützung
WM
DFB-Team enttäuscht gegen Ecuador - die Noten und Einzelkritiken
WM
Dämpfer für die DFB-Elf - Deutschland unterliegt Ecuador
WM
Nagelsmann über verspielte Führung: "Können souveräner spielen"
WM
Rekord-Ticker: Zuschauer-Bestmarke bei DFB-Spiel
WM
WM 2026: Japan vs. Schweden heute Nacht live im TV, Livestream & Ticker - Die Aufstellungen sind da!