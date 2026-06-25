WM 2026: Elfenbeinküste schafft es zum ersten Mal in die K.o-Runde - Pépé beendet Curacaos Märchen

Die Elfenbeinküste bezwang Curacao zum Abschluss der Gruppenphase mit 2:0 (1:0) und kam nach den vergeblichen Anläufen 2006, 2010 und 2014 erstmals über die Vorrunde hinaus.

Pépé (7.) stellte in einer niveauarmen Partie auf Vorlage von Leipzigs Yan Diomande früh die Weichen und legte nach dem Wechsel sehenswert nach (64.). Sechs Punkte reichten hinter dem DFB-Team zu Platz zwei in Gruppe E, Curacao schloss mit einem Zähler ab.

Das mit nur 160.000 Einwohnern kleinste Land der WM-Geschichte verpasste damit einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher, als am schlechtesten platziertes Team der Historie hätte der Weltranglisten-81. die K.o.-Runde erreichen können.

Die euphorisierten Anhänger der Karibik-Insel hatten sich am frühen Nachmittag zu einem Fanmarsch an der Marconi Plaza getroffen und waren von dort trotz hoher Temperaturen gemeinsam zum Philadelphia Stadium gewandert. Das Team habe mit seinem Premierentreffer gegen Deutschland (1:7) und dem ersten Punkt gegen Ecuador (0:0) alle Zweifler Lügen gestraft und "bewiesen", dass es auf diese Bühne gehöre, sagte Verteidiger Roshon van Ejima.