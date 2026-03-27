WM 2026: England-Fan verkauft Haus für Reise zur Endrunde

Um Englands Nationalmannschaft bei der WM 2026 zu unterstützen, bringt ein leidenschaftlicher Fan ein sehr großen Opfer.

Um seine englische Nationalmannschaft bei der WM zu unterstützen, ist ein besonders leidenschaftlicher Fan zu einem sehr großen Opfer bereit.

Andy Milne möchte kurzerhand sein Haus verkaufen, um die Reise zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada finanzieren.

"Es kommt auf den Markt, ich verkaufe es, weil ich zur Weltmeisterschaft fahren will", erklärte der Engländer der britischen Zeitung Mirror. Nach 27 Jahren im Besitz der Immobilie "schien es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, es zu Geld zu machen".