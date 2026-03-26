ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Vincent Kompany nimmt Torrekord ins Visier: "Schaffen wir" Videoclip • 02:37 Min Link kopieren Teilen

Halb Europa scheint hinter Michael Olise her zu sein. Der FC Bayern München und der Spieler selbst dürfen das als Auszeichnung verstehen. Über einen Verkauf darf der Rekordmeister aber keine einzige Sekunde nachdenken, will er international weiter mithalten. Ein Kommentar.

Wer bietet mehr? Gefühlt täglich tauchen neue Mondsummen auf, die die internationalen Großklubs angeblich bereit wären, für Michael Olise auf den Tisch zu legen. Laut "Sport Bild" sei der FC Liverpool sogar willens, 200 Millionen Euro für den Franzosen zu zahlen. Aus Sicht der "Reds" wäre alles andere als ein gesteigertes Interesse an Olise komplett fahrlässig. Schließlich verlässt Mohamed Salah den Klub im Sommer, der Bundesliga-Star wäre der perfekte Ersatz für den rechten Flügel. Aber Liverpools Kaderbaustellen sind nicht das Problem des FC Bayern. Transfer wohl geplatzt: Bayern-Kandidat verlängert Vertrag Die Aufgabe der Verantwortlichen ist es vielmehr, dass Olise weiterhin im Trikot der Münchner zum Problem für die Gegner wird. Denn seit seiner Ankunft im Sommer 2024 hat sich der heute 24-Jährige zu einem Publikumsliebling und absoluten Unterschiedsspieler entwickelt. In bislang 94 Pflichtspielen für die Bayern war Olise an herausragenden 86 Toren direkt beteiligt. Er ist der bisherige Königstransfer von Sportvorstand Max Eberl, der den französischen Nationalspieler vor knapp zwei Jahren für inzwischen läppisch wirkende 53 Millionen Euro von Crystal Palace holte. Hier liegt allerdings auch die Krux. Die Bayern könnten mit einem Verkauf von Olise einen riesigen Gewinn erwirtschaften. Die finanziell nicht mehr ganz so komfortable Situation wie noch vor einigen Jahren könnte dazu führen, dass bei einem offiziellen Mega-Angebot zumindest nachgerechnet wird.

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FC Bayern: Michael Olise muss Fixpunkt für die Zukunft sein Doch so attraktiv eine einmalige Ablösesumme in astronomischer Höhe für die Finanzabteilung des Klubs auch sein mag - was wäre der sportliche Preis? Der Klub würde einen seiner besten Spieler verlieren und gleichzeitig einen internationalen Konkurrenten - wen auch immer - deutlich stärken. Nun war der FC Bayern selten abhängig von einem einzelnen Spieler, sondern lebte von einem auf mehreren Positionen herausragend besetzten Kader. Doch große Qualität hat große Auswirkungen auf den Erfolg. Geht ein Teil dieser Qualität verloren, ist die Mannschaft einfach schwächer. Hätten die Bayern von 2012/13 ihre historische Saison ohne Arjen Robben oder Franck Ribery spielen können? Kaum vorstellbar. Oder wäre das Sextuple 2020 möglich gewesen ohne einen Robert Lewandowski im Aufgebot? Große Spieler gewinnen einem Klub eben häufig die großen Titel. "Menschlich eine Null": Ex-Bayern-Star zerreißt van Gaal Der FC Bayern hat den natürlichen Anspruch, zu den besten Vereinen Europas zu gehören und jedes Jahr um den Titel in der Champions League mitzuspielen. Dass er dazu fähig ist, beweist er in dieser Saison. Doch um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen die besten Spieler auch gehalten werden. Olise darf nicht nur für die Gegenwart unantastbar sein, sondern muss als prägender Spieler für die Zukunft gelten. So wie einst bei Robben, Ribery oder auch Lewandowski muss es das Ziel der Vereinsführung sein, den Franzosen zu einem Fixpunkt für das nächste Jahrzehnt zu machen und seinen bis 2029 laufenden Vertrag möglichst zeitnah sogar noch auszuweiten.

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FC Bayern: Neuer Vertrag für Michael Olise ist alternativlos Allerdings muss Olise dafür auch entsprechende Wertschätzung erhalten. Und Wertschätzung im Fußball misst sich an Euros auf dem Gehaltszettel. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Das klingt ja ganz nett und romantisch, aber wird Olise ganz sicher nicht dauerhaft an den Verein binden. Dem Vernehmen nach verdient Olise aktuell zwölf Millionen Euro Grundgehalt, das über Boni auf 16 Millionen Euro jährlich steigen kann. Damit ist er weit weg von den Topverdienern um Jamal Musiala und Harry Kane. Bricht: Köln legt Schmerzgrenze bei El Mala fest Eine Vertragsverlängerung inklusive deutlicher Gehaltserhöhung erscheint unausweichlich, um Olise immun gegen die Begehrlichkeiten der Konkurrenz zu machen. Es wäre ein absolutes Zeichen der Stärke und ein Signal an die Konkurrenz, dass der FC Bayern weiterhin im Konzert der ganz Großen mitspielt. Natürlich wäre es ein finanzieller Kraftakt in Zeiten, in denen der Klub sein Gehaltsgefüge eigentlich nach unten schrauben wollte. Doch wenn die Bayern sparen wollen, dann sollten sie es eher bei überbezahlten Mittelklassespielern tun - und nicht bei ihren Sahnestücken. Sonst wird die europäische Konkurrenz bald nur noch mit dem berüchtigten Fernglas zu sehen sein.

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