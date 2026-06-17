Die Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen und die Fußball-Fans blicken gespannt auf die "Three Lions". Führt Kapitän Harry Kane das Team von Trainer Thomas Tuchel auch im ersten Gruppenspiel zum Sieg? Hier erfährst du alles zur aktuellen Aufstellung und den Plänen des englischen Coaches.

Harry Kanes Rolle unter Thomas Tuchel

Unter der Regie von Thomas Tuchel ist Harry Kane weiterhin das Herzstück der englischen Offensive. Trotz seiner 32 Jahre und einer intensiven Saison beim FC Bayern München führt er die Mannschaft als Kapitän an.

Die Erwartungen an den Rekordtorschützen sind riesig. Kane selbst betont: "Die Erwartungen sind jetzt hoch." Nach den knappen Niederlagen in der jüngeren Vergangenheit ist der Hunger auf den Titel größer denn je. Zuletzt wurde spekuliert, ob Tuchel aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen bei der WM in den USA auf ein Rotationsprinzip setzt, um die Fitness seines Kapitäns für die K.o.-Phase zu konservieren.