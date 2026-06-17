WM 2026
WM 2026: England vs. Kroatien - Harry Kane startet - die Aufstellung von Thomas Tuchel
Aktualisiert:von ran
WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream
Die Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen und die Fußball-Fans blicken gespannt auf die "Three Lions". Führt Kapitän Harry Kane das Team von Trainer Thomas Tuchel auch im ersten Gruppenspiel zum Sieg? Hier erfährst du alles zur aktuellen Aufstellung und den Plänen des englischen Coaches.
Englands Aufstellung gegen Kroatien
Für das heutige WM-Auftaktspiel gegen Kroatien läuft England in einem 4-2-3-1-System auf:
Tor: Jordan Pickford
Abwehr: Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly
Mittelfeld: Declan Rice, Elliot Anderson
Offensive: Nonso Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon
Sturm: Harry Kane
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Harry Kanes Rolle unter Thomas Tuchel
Unter der Regie von Thomas Tuchel ist Harry Kane weiterhin das Herzstück der englischen Offensive. Trotz seiner 32 Jahre und einer intensiven Saison beim FC Bayern München führt er die Mannschaft als Kapitän an.
Die Erwartungen an den Rekordtorschützen sind riesig. Kane selbst betont: "Die Erwartungen sind jetzt hoch." Nach den knappen Niederlagen in der jüngeren Vergangenheit ist der Hunger auf den Titel größer denn je. Zuletzt wurde spekuliert, ob Tuchel aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen bei der WM in den USA auf ein Rotationsprinzip setzt, um die Fitness seines Kapitäns für die K.o.-Phase zu konservieren.
England - Kroatien heute live im TV und Stream sehen
Der WM-Auftakt der Engländer gegen Kroatien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Außerdem: Einen kostenlosen Liveticker zu England gegen Kroatien gibt es ebenfalls.
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