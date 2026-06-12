ran Fußball WM 2026: Deutschlands Gegner Curacao - Bus-Party statt Bus parken Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Das Singen der Nationalhymne ist rund um die US-Nationalmannschaft aktuell ein wichtiges Thema. Ex-Co-Trainer Jesse Marsch gab nun interessante Einblicke.

Der ehemalige Co-Trainer der US-amerikanischen Nationalmannschaft, Jesse Marsch, hat verraten, dass er die amerikanischen Spieler manchmal "anflehen" musste, die Nationalhymne zu singen. WM 2026: Lennart Karl spricht über sein Verletzungs-Drama - DFB-News im Ticker Das erklärte der 52-Jährige, der mittlerweile Cheftrainer Kanadas ist, auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des WM-Auftaktspiels seiner Mannschaft gegen Bosnien und Herzegowina.

Marsch über kanadische Nationalmannschaft: "Sie sind stolz darauf, hier zu sein" Dabei zieht er einen Vergleich zur kanadischen Nationalmannschaft: "Jeder einzelne dieser Jungs ist durch und durch Kanadier", sagte er. "Und der Stolz, den sie empfinden, wenn sie das Trikot überziehen, das Land vertreten und die Nationalhymne hören ... In den USA mussten wir die Spieler manchmal anflehen, die Nationalhymne zu singen. Diese Jungs (die kanadischen Spieler, Anm. d. Red) singen die Nationalhymne, sie schmettern sie aus voller Kehle, weil sie dem Land zeigen wollen, wie stolz sie darauf sind, hier zu sein, Kanadier zu sein und zu repräsentieren, wofür Kanada steht." Marsch, der später unter anderem RB Leipzig und Leeds United trainierte, war zwischen 2010 und 2011 unter Bob Bradley Co-Trainer der US-Boys. Bei der WM 2010 erreichte das Team die K.-o.-Runde, schied dort allerdings bereits im Achtelfinale mit 1:2 nach Verlängerung gegen Ghana aus. Kanada startet heute (ab 21:00 Uhr im Liveticker und Livestream) gegen Bosnien und Herzegowina in die WM-Gruppenphase. Die USA spielen gegen Paraguay (ab 3:00 Uhr im Liveticker).

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