RB Leipzig trennt sich von Trainer Ole Werner - das sagt Jürgen Klopp

RB Leipzig hat sich von Cheftrainer Ole Werner getrennt. Ein sehr prominenter Nachfolger wird gehandelt.

Der Aufschwung war nicht genug, der grundsolide Ole Werner muss bei RB Leipzig Platz für eine glamourösere Lösung machen: Die sportliche Führung des Bundesligisten um die Strippenzieher Oliver Mintzlaff und Jürgen Klopp hat den erst vor einem Jahr geholten Ex-Bremer Werner als Trainer entlassen.

Sein Nachfolger steht offiziell noch nicht fest - alles läuft aber auf den früheren Bayern-Star Martin Demichelis hinaus.

"Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB. Es seien "inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich."

Klopp, derzeit als TV-Experte bei der WM in den USA unterwegs, äußerte sich knapp wie kryptisch. "Ole hat einen Klassejob gemacht, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Aber wir müssen auch nach vorne schauen", sagte der "Global Head of Soccer" der Red Bull GmbH, der beratend in der Causa Werner tätig gewesen sei.

Die Herausforderung Königsklasse trauten die Offiziellen Werner augenscheinlich nicht zu. Der 38-Jährige hatte das Amt als Nachfolger von Marco Rose zur Saison 2025/26 angetreten, Hoffnungsträger wie Yan Diomande weiterentwickelt und die Leipziger auf Platz drei der Bundesliga geführt. Er hat den besten Punkteschnitt aller Leipziger Erstliga-Trainer. Dennoch ist seine Zeit bei RB nach nur einer Spielzeit bereits wieder beendet.