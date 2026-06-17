Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

RB Leipzig trennt sich von Trainer Ole Werner - das sagt Jürgen Klopp

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Österreich feiert "WM-Titel" mit unglaublichem KI-Clip

Videoclip • 03:33 Min

RB Leipzig hat sich von Cheftrainer Ole Werner getrennt. Ein sehr prominenter Nachfolger wird gehandelt.

Der Aufschwung war nicht genug, der grundsolide Ole Werner muss bei RB Leipzig Platz für eine glamourösere Lösung machen: Die sportliche Führung des Bundesligisten um die Strippenzieher Oliver Mintzlaff und Jürgen Klopp hat den erst vor einem Jahr geholten Ex-Bremer Werner als Trainer entlassen.

Sein Nachfolger steht offiziell noch nicht fest - alles läuft aber auf den früheren Bayern-Star Martin Demichelis hinaus.

"Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB. Es seien "inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich."

Klopp, derzeit als TV-Experte bei der WM in den USA unterwegs, äußerte sich knapp wie kryptisch. "Ole hat einen Klassejob gemacht, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Aber wir müssen auch nach vorne schauen", sagte der "Global Head of Soccer" der Red Bull GmbH, der beratend in der Causa Werner tätig gewesen sei.

Die Herausforderung Königsklasse trauten die Offiziellen Werner augenscheinlich nicht zu. Der 38-Jährige hatte das Amt als Nachfolger von Marco Rose zur Saison 2025/26 angetreten, Hoffnungsträger wie Yan Diomande weiterentwickelt und die Leipziger auf Platz drei der Bundesliga geführt. Er hat den besten Punkteschnitt aller Leipziger Erstliga-Trainer. Dennoch ist seine Zeit bei RB nach nur einer Spielzeit bereits wieder beendet.

Die nächsten Livestreams auf Joyn:

- Anzeige -
- Anzeige -

Martin Demichelis vor erstem Job in der Bundesliga

Zuletzt hatte der "kicker" von inhaltlichen Bedenken und vermeintlich fragwürdiger Kommunikation berichtet.

Noch vor wenigen Wochen hatte die Lage deutlich anders gewirkt. "Die Champions League ist der höchste Wettbewerb, in dem man sich im Vereinsfußball bewegen kann", hatte Werner gesagt: "Ich freue mich genauso wie alle anderen."

Doch aller Voraussicht nach wird nun Demichelis die Leipziger in der Champions League betreuen. Der 45 Jahre alte Argentinier trainiert derzeit RCD Mallorca, stieg mit dem spanischen Klub aber in die zweite Liga ab. Sein Vertrag läuft bis 2028, es soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro geben.

Klopp sagte dazu bei MagentaTV: "Personalien diskutiere ich nicht. Alles, was noch zu sagen ist, kommt aus Leipzig und nicht aus Arlington."

Weitere Fußball-News: