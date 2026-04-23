WM 2026: FC Barcelona gibt Diagnose von Lamine Yamal bekannt - WM-Teilnahme mit Spanien in Gefahr?

Spanien bangt um Lamine Yamal. Das Offensivjuwel des FC Barcelona hat sich am Mittwochabend beim Ligaspiel gegen Celta Vigo verletzt, jetzt gibt es eine offizielle Diagnose.

Kurz darauf verschwand Yamal in die Kabine. Für ihn kam nach einer langen Unterbrechung das schwedische Talent Roony Bardghji.

Der Youngster des FC Barcelona hatte in der 40. Minute einen Foulelfmeter im Spiel gegen Celta Vigo zur 1:0-Führung verwandelt, unmittelbar danach fasste er sich an den linken Oberschenkel, ging zu Boden und signalisierte, dass ein Wechsel notwendig sei.

WM 2026 in Gefahr? FC Barcelona gibt Diagnose bekannt

Wie der FC Barcelona am Donnerstag Nachmittag bekannt gab, wird Yamal Barca in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Klub spricht von einer "Oberschenkelverletzung" im linken Bein. Präziser wurden die Katalanen nicht.

Aber: "Er wird voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen", so der designierte spanische Meister. Die Saison in La Liga endet am 24. Mai, bis mindestens dann wird der Außenstürmer also fehlen.

Wie die "Mundo Deportivo" spekuliert, könnte es sich um einen Muskelfaserriss im Oberschenkel handeln. Demnach soll Yamal erst in rund fünf Wochen wieder belastbar sein.

Genau dann würde die WM-Vorbereitung für Spanien in die heiße Phase starten. Spaniens Auftakt gegen Kap Verde findet in etwa sieben Wochen statt.

Sollte sich die erste Prognose bewahrheiten, dann wäre ein Ausfall verkraftbar, Yamal würde dann in der K.o.-Runde, für die sich Spanien als amtierender Europameister wohl qualifizieren dürfte, wieder nah an seinem Leistungsmaximum sein.

Neben dem afrikanischen Vertreter Kap Verde bekommt es Spanien mit Uruguay und Saudi-Arabien zu tun.