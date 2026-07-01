ran Fußball Kimmich mit Familie - So kehrt das DFB-Team ins WM-Quartier zurück Videoclip • 02:15 Min Link kopieren Teilen

Das bittere DFB-Aus bei der WM 2026 hat hohe Wellen in der Fußballwelt geschlagen. Eine Schiedsrichterentscheidung ist dabei ganz besonders herausgestochen. Schiedsrichter-Legende Urs Meier ordnet sie ein.

DFB-Aus bei WM 2026 "kann nicht der Anspruch sein" Herr Meier, wie bewerten Sie das Ausscheiden der deutschen Mannschaft, unabhängig von der Schiedsrichterentscheidung? Urs Meier: "Das ist natürlich eine große Enttäuschung. Nach 2018 und 2022 wieder so früh ausgeschieden zu sein, kann nicht der Anspruch sein. Das passt auch nicht zu Deutschland, einer grundsätzlich großen Fußballnation."

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Hätte Tahs Tor in der Verlängerung zählen müssen? Meier: "Das war absolut unglücklich vom VAR! Gerade vor dieser Weltmeisterschaft wurde von Pierluigi Collina (Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission; Anm. d. Red.) gesagt, dass die Schwelle zum Einschreiten vom VAR sehr hoch sein soll. Und in dem Fall wurde sie sehr, sehr tief angesetzt. So bringt der VAR den Schiedsrichter unter Druck, indem er überhaupt auf die Situation reagiert." WM 2026: Lothar Matthäus: Innerhalb des DFB-Teams gab es "viel Unruhe" "Der Schiedsrichter auf dem Platz hat ja das Tor gegeben und auch anhand der Reaktionen der Spieler von Paraguay war nicht damit zu rechnen, dass es zurückgenommen wird. Da will niemand, weder der Torhüter noch sonst irgendein Spieler, irgendwie ein Foulspiel. Jetzt kommt der VAR, holt ihn da raus und setzt ihn damit enorm unter Druck." "Ich weiß nicht, was er für Bilder gesehen hat, aber wenn er dann auf einmal das Gefühl hat, das könnte doch ein Foulspiel sein, dann annulliert er dieses Tor natürlich und das ist einfach falsch. Wenn man Fußball gespielt hat und Fußballverstand hat, dann kann man nicht auf diese Idee kommen, dass das annulliert werden muss. Für die Deutschen ist das Ganze sehr unglücklich gelaufen."

Meier über Tah-Tor: "Sehe ich überhaupt nicht so wie der VAR" Christian Streich hat da widersprochen. Können Sie nachvollziehen, dass er sagt, dass der Torwart raus zum Ball will und er durch das Blocken von Anton keine Chance darauf hat und behindert wird? Meier: "Das ist das Problem: Wenn man sich die Szene zwei oder drei Mal anschaut, könnte man auf die Idee kommen. Aber erstens sehe ich ja, dass, wenn er rausgekommen wäre, er nie und nimmer an diesen Ball kommt. Der Ball war viel zu hoch, das Timing hätte überhaupt nicht gestimmt. "Schlussendlich wird bewertet, wer in wen rennt oder wer was macht. Wenn wir aber sehen, was im Strafraum alles abgeht in Sachen Körperlichkeit, dann müsstest du wirklich dauernd pfeifen. Ich glaube, das Problem ist, dass das eben nicht sensibilisiert worden ist bei den Schiedsrichtern. Das Torhüterspiel wurde, oft angesprochen im Zusammenhang mit Arsenal in dieser Saison, intensiv angegangen." "Im Vorfeld der Ecke wird da viel gearbeitet. Ob das angesprochen worden ist und ob das noch in den Köpfen der Schiedsrichter ist, kann ich nicht sagen. Aber nochmal: Ich finde, dass die Schiedsrichter diese Situationen einzeln beurteilen müssen, und wenn du dir das hier anschaust, müsstest du sagen: 'Es ist ein Tor.' Das hat der Schiedsrichter genauso gemacht. Aber dann kam der VAR. Und wann soll der eingreifen? Bei einer klaren Fehlentscheidung und dies war keine klare Fehlentscheidung. Das sehe ich überhaupt nicht so wie der VAR anscheinend."

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Schiedsrichter-Legende Meier: Anderes DFB-Tor hätte nicht zählen dürfen Abgesehen vom Paraguay-Spiel gab es auch die eine oder andere fragliche Entscheidung auf dem Feld. Wäre der Kopftreffer von Pavlovic vor dem Deutschlandtor gegen Ecuador eine klare Fehlentscheidung gewesen, bei der sich der VAR hätte melden müssen? Meier: "Ja, das Sane-Tor ist ein gutes Beispiel. Da war vorher der Kontakt von Pavlovic am Kopf des Gegenspielers. Auch da wurde sich nicht gemeldet. Das ist ein Muss-Eingriff und dann darf das Tor niemals zählen."

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