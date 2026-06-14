WM 2026: FIFA wohl mit großer Geste für abgewiesenen Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia

ran Fußball Fußball WM: Schottische Fans machen Boston zum Heimspiel Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Obwohl der somalische Schiedsrichter Omar Artan an der US-Außengrenze abgewiesen wurde, erhält er offenbar die volle Gage von der FIFA.

Volle Gage trotz WM-Aus: Der somalische Schiedsrichter Omar Artan soll von der FIFA seine komplette Prämie für das Weltevent in den USA, Mexiko und Kanada erhalten. Wie die "BBC" berichtete, entschied sich der Fußball-Weltverband dazu, obwohl der 34-Jährige nach verweigerter Einreise in die USA kein Spiel pfeifen kann. Wie hoch seine Prämie ausfällt, ist noch nicht klar. Die Referees werden nach dem Ende des Turniers bezahlt, das für Artan unter keinem guten Stern stand.

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