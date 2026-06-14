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WM 2026: FIFA wohl mit großer Geste für abgewiesenen Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Fußball WM: Schottische Fans machen Boston zum Heimspiel

Videoclip • 01:22 Min

Obwohl der somalische Schiedsrichter Omar Artan an der US-Außengrenze abgewiesen wurde, erhält er offenbar die volle Gage von der FIFA.

Volle Gage trotz WM-Aus: Der somalische Schiedsrichter Omar Artan soll von der FIFA seine komplette Prämie für das Weltevent in den USA, Mexiko und Kanada erhalten. Wie die "BBC" berichtete, entschied sich der Fußball-Weltverband dazu, obwohl der 34-Jährige nach verweigerter Einreise in die USA kein Spiel pfeifen kann.

Wie hoch seine Prämie ausfällt, ist noch nicht klar. Die Referees werden nach dem Ende des Turniers bezahlt, das für Artan unter keinem guten Stern stand.

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WM 2026: USA verweigerte Artan die Einreise

Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 war am Flughafen von Miami von US-Behörden abgewiesen worden. Im Gespräch mit der "New York Times" betonte der Somalier, "die richtigen Unterlagen und alles" gehabt zu haben.

Ein Vertreter des US-Außenministeriums teilte der Nachrichtenagentur "AFP" am Dienstag mit, Artan stehe "mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung", weshalb er "für die Einreise in die Vereinigten Staaten nicht zugelassen" sei.

Mittlerweile kündigte die UEFA an, ihn beim Super Cup einzusetzen. Artan soll am 12. August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten.

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