WM
WM 2026: FIFA wohl mit großer Geste für abgewiesenen Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Fußball WM: Schottische Fans machen Boston zum Heimspiel
Videoclip • 01:22 Min
Obwohl der somalische Schiedsrichter Omar Artan an der US-Außengrenze abgewiesen wurde, erhält er offenbar die volle Gage von der FIFA.
Volle Gage trotz WM-Aus: Der somalische Schiedsrichter Omar Artan soll von der FIFA seine komplette Prämie für das Weltevent in den USA, Mexiko und Kanada erhalten. Wie die "BBC" berichtete, entschied sich der Fußball-Weltverband dazu, obwohl der 34-Jährige nach verweigerter Einreise in die USA kein Spiel pfeifen kann.
Wie hoch seine Prämie ausfällt, ist noch nicht klar. Die Referees werden nach dem Ende des Turniers bezahlt, das für Artan unter keinem guten Stern stand.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:50 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 MinBald verfügbar
Heute, 23:50 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 Min
- Bald verfügbar
Montag, 15.06. 17:05 • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 MinBald verfügbar
Montag, 15.06. 17:05 • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 Min
WM 2026: USA verweigerte Artan die Einreise
Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 war am Flughafen von Miami von US-Behörden abgewiesen worden. Im Gespräch mit der "New York Times" betonte der Somalier, "die richtigen Unterlagen und alles" gehabt zu haben.
Ein Vertreter des US-Außenministeriums teilte der Nachrichtenagentur "AFP" am Dienstag mit, Artan stehe "mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung", weshalb er "für die Einreise in die Vereinigten Staaten nicht zugelassen" sei.
Mittlerweile kündigte die UEFA an, ihn beim Super Cup einzusetzen. Artan soll am 12. August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten.
Mehr WM-News
WM
Neuer ist Nagelsmanns Psycho-Waffe
WM
"Schock": Presse nach Dreifach-Fehlstart entsetzt
WM
Abseits? FIFA räumt Technikpanne bei Katar gegen Schweiz ein
WM
Deutschland vs. Curacao: So sieht die DFB-Startelf aus
NFL
Kommentar: Nagelsmann reagiert richtig auf Klopps Spitzen
WM
"Bedeutet mir die Welt": Schottlands McGinn mit Gänsehaut-Jubel