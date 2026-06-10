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WM 2026: Giovane Elber kritisiert Brasilien, Neymar und Vinícius Júnior
Veröffentlicht:von SID / Oliver Jensen
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Bei der WM 2026 traut Bayern-Ikone Giovane Elber seinem Heimatland Brasilien nicht viel zu.
Bayern-Ikone Giovane Elber traut seinem Heimatland Brasilien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada nicht allzu viel zu. "Das Viertelfinale kann Brasilien erreichen. Aber um den Titel zu gewinnen, müsste schon vieles zusammenpassen – und das passiert in so kurzer Zeit nicht", sagte Elber im Interview mit der "Sport Bild".
Vor allem die Qualifikation sei "nicht gut" verlaufen, betonte Elber. Zudem seien drei Trainer während der Qualifikationsphase zu viel gewesen. Dennoch sieht der frühere Nationalspieler auch positive Ansätze: "Was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht: Unter Ancelotti tritt die Selecao wieder mehr als Mannschaft auf."
Eine von Ancelottis Entscheidungen hätte Elber, der zwischen 1998 und 2001 für die brasilianische Nationalmannschaft spielte, allerdings nicht getroffen. Zur Nominierung von Neymar Jr. sagte der 53-Jährige: "Es tut mir leid, aber ich hätte ihn nicht nominiert. Vielleicht überrascht Neymar mich und spielt wieder so gut wie vor einigen Jahren. Aber daran glaube ich nicht." Für Elber ist Neymar inzwischen nur noch "eine Marketing-Maschine".
Dass Ancelotti ihn dennoch nominierte, kann Elber jedoch nachvollziehen. "Eine große Mehrheit forderte die Nominierung von Neymar. Selbst der Staatspräsident mischte sich ein und sprach sich öffentlich dafür aus. Der Druck auf Ancelotti wurde immer größer, er konnte deshalb nicht anders."
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WM 2026: Vinícius Júnior "macht viel zu viel Theater"
Auch Vinícius Júnior betrachtet Elber kritisch. "Grundsätzlich ist Vinícius Júnior nicht mein Lieblingsspieler in der brasilianischen Nationalmannschaft - und auch nicht bei Real Madrid. Er macht viel zu viel Theater, sorgt außerhalb des Platzes für zu viele Schlagzeilen. Er sollte sich mehr auf den Fußball fokussieren."
Insgesamt sei die Kaderqualität von Brasilien nicht mehr so hoch wie bei vorherigen Turnieren: "Früher hatten wir Top-Spieler in jeder Top-Liga. Angefangen vom Torwart bis zum Mittelstürmer. Seit ein paar Jahren ist das anders."
Als Elber noch aktiv war, sei es "unheimlich schwer" gewesen, "in die Nationalmannschaft zu kommen. Da hießen meine Konkurrenten Romario, Bebeto, Ronaldo oder Ronaldinho. Das waren alle Weltstars. Heute wäre es für mich viel einfacher gewesen."
Elber absolvierte 15 Länderspiele für Brasilien, nahm allerdings nie an einer Weltmeisterschaft teil.
Brasilien trifft in der Gruppe C der WM 2026 auf Marokko, Haiti und Schottland. Das Auftaktspiel der Selecao findet in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit gegen Marokko statt.
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