WM 2026 hautnah: "Ihr braucht hier überall ein Auto" - ein Erlebnisbericht

ran Fußball DFB-Team: Neuer mit Brasilien-Vergleich nach 7:1-Sieg Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Für Fans und Journalisten wird die WM in den USA zu einem ungewohnten, aber auch überraschenden Erlebnis. Ein Vor-Ort-Einblick vom ersten DFB-Spiel gegen Curacao.

Aus Houston berichtet Tobias Hlusiak Die USA sind ein großes Land. Dieser Fakt überrascht niemanden. Und trotzdem sind die Entfernungen, die man rund um ein Spiel bei der XXL-Weltmeisterschaft in den Staaten zurücklegen muss, eben auch XXL. Rund vier Stunden vor dem Auftaktspiel der "Nagelsmänner" gegen Curacao hatten einige deutsche Journalisten – darunter auch der Verfasser dieses Textes - einen eigentlich überschaubar wirkenden Fußmarsch zum Akkreditierungscenter angetreten. 8 Uhr Ortszeit, dem Stau entgehen. Das war die Devise. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Dass das Stadiongelände allerdings so weiträumig abgeschirmt sein würde, hatte niemand so richtig auf der Rechnung gehabt. Und so dauerte es rund 25 Minuten bis man nassgeschwitzt am Ziel eintraf. "Ihr braucht hier immer und überall ein Auto", wies uns ein Passant mit einem leichten Grinsen auf die örtlichen Gepflogenheiten hin.

Die nächsten WM-Übertragungen auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:45 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:45 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: Andere Länder, andere (Sport-)Sitten Es sollte allerdings die einzige Fehlplanung dieser Art bleiben. Denn: Bislang präsentiert sich die USA bei dieser WM als gut geölte Maschine. Unzählige Volunteers rund um die Stadien und Trainingsgelände sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Immer respektvoll und mit einem Lächeln auf den Lippen geben sie bereitwillig Auskunft. Auch wenn es für europäische Fußballfans etwas kurios wirkt, wenn man auf dem Weg zu seinen Plätzen alle 20 Meter "Let’s go Germany" oder "Woooohooooo, Germany you’re gonna do this" ins Gesicht gerufen bekommt. Andere Länder, andere (Sport-)Sitten. WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV Worauf man sich aber weltweit immer einigen kann, ist Gastfreundschaft. Und die wird hier tatsächlich gelebt. Viele Fans berichten von tollen Begegnungen mit äußerst hilfsbereiten Einheimischen, sei es in öffentlichem oder privatem Umfeld. Uns ergeht es nicht anders. Die Einreiseproblematiken, mit denen sich einige Länder auseinandersetzen müssen, sollen hier nicht unter den Tisch fallen. Es gibt fragwürdige Vorfälle. Allerdings bei Weitem nicht in der Häufigkeit, die in den vergangenen Monaten befürchtet wurde. WM 2026: So könnte Deutschlands Weg ins Finale aussehen

Kommentar zur WM 2026: Trotz DFB-Sieg - da ist Luft nach oben