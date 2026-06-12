Das sind die Stadien der WM
WM 2026 in Kanada, Mexiko & den USA: In diesen 16 Stadien wird das Turnier gespielt
Aktualisiert:von ran.de
Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. ran gibt einen Überblick über die Austragungsstätten.
Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird.
ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird.
Kapazität: 71.000
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale
Kapazität: 68.756
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
Kapazität: 80.000 bis 108.713
WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)
Kapazität: 71.500
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
Kapazität: 76.416
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
Kapazität: 65.326
WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)
Kapazität: 82.500
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)
Kapazität: 68.500
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
Kapazität: 69.176
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)
Kapazität: 67.000
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale
Kapazität: 45.500
WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)
Kapazität: 81.070
WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
Kapazität: 51.000
WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
Kapazität: 30.991
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
Kapazität: 21.000 - 54.320
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)#
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