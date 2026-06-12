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WM 2026: Nächste Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream - Kanada und USA ziehen mit Star-Auflauf nach

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026

Videoclip • 06:21 Min

Die Fußball-WM 2026 wird gleich mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet. ran liefert alle Informationen zu den Shows in Mexiko, den USA und Kanada.

Das gab es noch nie! Die Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) bekommt eine historische Eröffnung. Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern - und zwar in Gastgeberländern Mexiko, Kanada und USA.

Die Hauptfeier fand vor 83.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt am 11. Juni statt, 90 Minuten bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika begann.

Am 12. Juni wird es in Toronto und in Los Angeles weitere Shows geben, damit alle drei Gastgeber repräsentiert werden.

WM 2026: Die wichtigsten Daten zur Eröffnungsfeier in Kanada und den USA

  • Datum: Freitag, 12. Juni 2026

  • Austragungsort: BMO Field (Toronto, Kanada)

  • Beginn der Eröffnungsfeier: 19:30 Uhr deutscher Zeit (MESZ)

  • Datum: Samstag, 13. Juni 2026

  • Austragungsort: SoFi Stadium (Los Angeles, USA)

  • Beginn der Eröffnungsfeier: 01:30 Uhr deutscher Zeit (MESZ)

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WM 2026: Werden die Shows in den USA und Kanada ebenfalls live gezeigt?

Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen. MagentaTV ist hingegen live mit dabei.

Die Feier in Toronto am 12. Juni beginnt um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) vor Kanadas Auftakt-Match gegen Bosnien Herzegowina (ab 21 Uhr). In Los Angeles ist es erst um 1:30 Uhr (deutscher Zeit) so weit. Die US-Boys treffen im Anschluss auf Paraguay.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

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WM 2026: Die Informationen zur TV-Übertragung im Überblick

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

  • Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
    Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
    Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

    imago

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
    Kapazität: 71.000
    WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

    2017 Getty Images

  • Boston/Foxborough: Gillette Stadium
    Kapazität: 68.756 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2018 Getty Images

  • Dallas: AT&T-Stadium
    Kapazität: 80.000 bis 108.713 
    WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

    2010 Getty Images

  • Houston: NRG Stadium
    Kapazität: 71.500 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2007 Getty Images

  • Kansas City: Arrowhead Stadium
    Kapazität: 76.416 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2011 Getty Images

  • Los Angeles: SoFi Stadium
    Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    getty

  • Miami: Hard Rock Stadium
    Kapazität: 65.326 
    WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

    2017 Getty Images

  • New York/New Jersey: MetLife Stadium
    Kapazität: 82.500 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

    2016 Getty Images

  • Philadelphia: Lincoln Financial Field
    Kapazität: 69.176 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • San Francisco: Levi's Stadium
    Kapazität: 68.500 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    2016 Getty Images

  • Seattle: Lumen Field
    Kapazität: 67.000 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2016 Getty Images

  • Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
    Kapazität: 45.500
    WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

    getty

  • Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
    Kapazität: 81.070 
    WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
    Kapazität: 51.000
    WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    imago

  • Toronto/Kanada: BMO Field
    Kapazität: 30.991
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    getty

  • Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
    Kapazität: 21.000 - 54.320 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2020 Getty Images

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WM 2026: Welche Künstler treten bei den Eröffnungsfeiern auf

Mexiko: Bei der Eröffnungsfeier in Mexiko standen mexikanische Legenden und internationalen Stars auf der Bühne. Der Fokus lag auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop. Im Rahmen der Show sollte die Kultur und die Tradition des Landes näher gebracht werden. Zudem durfte natürlich auch die Königin der WM-Songs nicht fehlen: Shakira performte zusammen mit Burna Boy ihren neuesten WM-Song "Dai Dai" im Aztekenstadion.

  • Shakira

  • Burna Boy

  • Madonna

  • Maná

  • Alejandro Fernández

  • Belinda

  • Los Ángeles Azules

  • Lila Downs

  • J Balvin

  • Danny Ocean Tyla

USA: Bei der Show im SoFi Stadium stehen Hip Hop und Pop-Musik im Fokus. Die Verantwortlichen planen eine "High-Energy-Show" mit globalen Stars, wie es bei US-Sportevents üblich ist.

  • Katy Perry

  • Future

  • Anitta

  • LISA

  • Rema

  • Tyla

Kanada: Die Kanadier setzen auf eine Mischung aus kanadischen Stars und internationalen Acts. Musikalisch ist die Show breit aufgestellt und bietet Pop, Indie, R&B und Weltmusik. Die multikulturelle Vielfalt soll im Vordergrund stehen.

  • Alanis Morissette

  • Michael Bublé

  • Alessia Cara

  • Jessie Reyez

  • Elyanna

  • Vegedream

  • William Prince

  • Nora Fatehi

  • Sanjoy

WM 2026: Unter welchem Motto stehen die Eröffnungs-Feierlichkeiten?

Zwar gibt es kein offizielles Motto, jedoch soll der Leitgedanke "Three nations, one celebration" (Drei Länder, eine gemeinsame Feier) lauten.

Mexiko, USA und Kanada als gemeinsame Gastgeber präsentiert werden. Der Fokus liegt auf kulturelle Vielfalt, den Zusammenhalt in Nordamerika und den globalem Charakter der WM

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