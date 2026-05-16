WM 2026 in Kanada, Mexiko, USA: In diesen 16 Stadien wird der Weltmeister ermittelt

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird.

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

  • Kapazität: 71.000

  • WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

  • Kapazität: 68.756

  • WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

Dallas: AT&T-Stadium

  • Kapazität: 80.000 bis 108.713

  • WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

Houston: NRG Stadium

  • Kapazität: 71.500

  • WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

Kansas City: Arrowhead Stadium

  • Kapazität: 76.416

  • WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

Los Angeles: SoFi Stadium

  • Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

  • WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

Miami: Hard Rock Stadium

  • Kapazität: 65.326

  • WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

New York/New Jersey: MetLife Stadium

  • Kapazität: 82.500

  • WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

San Francisco: Levi's Stadium

  • Kapazität: 68.500

  • WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

Philadelphia: Lincoln Financial Field

  • Kapazität: 69.176

  • WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

Seattle: Lumen Field

  • Kapazität: 67.000

  • WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

  • Kapazität: 45.500

  • WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

  • Kapazität: 81.070

  • WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

  • Kapazität: 51.000

  • WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

Toronto/Kanada: BMO Field

  • Kapazität: 30.991

  • WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

  • Kapazität: 21.000 - 54.320

  • WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

