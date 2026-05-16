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WM 2026: Bundesliga-Trio für WM nominiert - Südkorea stellt Kader vor
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WM 2026: Frankreich präsentiert Kader mit kuriosem Video
Videoclip • 01:56 Min
Südkorea setzt bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada auf ein Trio aus der Bundesliga. Darunter auch ein ehemaliger deutscher U21 Nationalspieler.
Bayerns Innenverteidiger Min-jae Kim, der Mainzer Jae-sung Lee und der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Jens Castrop von Borussia Mönchengladbach wurden von Nationaltrainer Myung-bo Hong in den Kader für die Endrunde berufen.
Angeführt wird das Aufgebot von Heung-min Son. Der frühere Hamburger und Leverkusener, der mittlerweile in der MLS für Los Angeles FC spielt, steht vor seiner vierten Weltmeisterschaft, das Land vor seiner zwölften. In der Gruppe A trifft Südkorea auf Co-Gastgeber Mexiko, Tschechien und Südafrika.
Castrop ist erst seit vergangenen August für das Heimatland seiner Mutter spielberechtigt. Der in Düsseldorf geborene Mittelfeldspieler hatte zuvor sämtliche deutsche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen, für die U21-Auswahl kam er zu vier Einsätzen.
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