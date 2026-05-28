Rund drei Wochen vor Beginn der WM hat die US-Regierung nun offiziell bestätigt, dass ICE-Beamte und weitere Polizeieinheiten während der WM dauerhaft präsent sein werden.

Die Anwesenheit der ICE-Einheiten bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist schon länger ein Diskussionsthema.

Seit den gewaltsamen Ausschreitungen bei Protesten, die als Reaktion auf die Tötungen zweier Zivilisten durch ICE-Beamte Anfang des Jahres folgten, wächst die Sorge um die berüchtigte Abschiebepolizei immer weiter.

Die unabhängige Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor militarisierten Razzien, rechtswidrigen Festnahmen und Inhaftierungen sowie Folter und Morden durch die "brutale und gesetzlose" Abschiebeeinheit.

Nun hat das Department of Homeland Security offiziell den Einsatz der ICE-Agenten sowie anderer Sonderkommandos angekündigt.