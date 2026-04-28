WM 2026: Julian Nagelsmann passt Vorbereitung an - wichtige Termine verschoben

"Bundestrainer muss sich nicht erklären" - Weltmeister äußert sich zu Nagelsmann

Verschiebung der Kader-Bekanntgabe, späterer Start des Trainingslagers: Julian Nagelsmann hat seine Pläne für die WM-Vorbereitung angepasst.

Der Bundestrainer wird sein 26er-Aufgebot für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada statt am 12. erst am 21. Mai in Frankfurt/Main präsentieren.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Die Turnier-Vorbereitung bei Partner adidas in Herzogenaurach beginnt zudem zwei Tage später als geplant - und damit erst am 27. Mai.

Hintergrund der Anpassung des Trainingslagerstarts ist die Paarung im DFB-Pokalfinale. Am 23. Mai treffen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander.

Auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions stehen dann auf beiden Seiten auch zahlreiche Nationalspieler. Der Beginn der WM-Vorbereitung schon zwei Tage später hätte wenig Sinn ergeben. Seinen Kader nominiert Nagelsmann nun nach dem letzten Bundesliga-Spieltag.