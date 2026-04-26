ran Fußball WM-Quali: Italien "hat Fußball verlernt" - Netzreaktionen zum WM-Aus Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Die Türkei hat sich erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifizieren können. ran zeigt alle Infos zu Gegnern und Terminen der Türkei bei der WM 2026.

Mit einem 1:0-Sieg im Finale der WM-Qualifikations-Playoffs im Kosovo hat sich die Türkei das Ticket für die Endrunde 2026 gesichert. Zuvor behauptete sich die türkische Nationalmannschaft von Coach Vincenzo Montella bereits im Playoff-Halbfinale mit 1:0 gegen Rumänien. Italien verpasst drei Weltmeisterschaften in Folge: Eine Chronik des Schreckens Damit ist die Türkei nun erstmals seit der WM 2002 in Japan und Südkorea wieder mit dabei bei einem WM-Turnier, damals wurden Hakan Sükür und Co. sensationell Dritter. Nun bekommt es die Türkei bei der Endrunde unter anderem mit WM-Gastgeber USA zu tun. ran zeigt nun die wichtigsten Infos und Termine der Türkei bei der WM-Endrunde 2026 (vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026).

Türkei bei der WM 2026: Das Wichtigste im Überblick Die Türkei trifft in Gruppe D auf Australien, Paraguay und Gastgeber USA. Das erste Gruppenspiel steigt am 14. Juni 2026 in Vancouver, zum Abschluss wartet am 26. Juni das Duell mit den USA in Los Angeles. Gruppe: D

Gegner: Australien, Paraguay, USA

erster Spieltag: 14. Juni 2026

letzter Gruppenspieltag: 26. Juni 2026

Spielorte: Vancouver, San Francisco, Los Angeles

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WM 2026: Die Gegner und Termine der Türkei 1. Spieltag : Sonntag, 14. Juni - 6 Uhr in Vancouver, Australien – Türkei

2. Spieltag : Samstag, 20. Juni - 6 Uhr in San Francisco, Bay Area, Türkei – Paraguay

3. Spieltag: Freitag, 26. Juni - 4 Uhr in Los Angeles, Türkei – USA

Wo laufen die Spiele der Türkei im TV und Livestream? Die Übertragungsrechte für die WM 2026 in Deutschland sind bereits verteilt: MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, davon 44 Partien exklusiv. ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele im Free-TV. Für die Türkei steht nach aktuellem Stand jedoch fest: Die drei Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA laufen nicht im Free-TV, sondern nur bei MagentaTV. Zusätzlich soll es dort für die Türkei-Partien sogar eine türkische Tonspur sowie eine passende Vor- und Nachberichterstattung geben.

Wo finden die Spiele der Türkei statt? Die Türkei spielt ihre drei Gruppenspiele in Vancouver, in San Francisco und in Los Angeles. Damit ist die Mannschaft an drei prominenten Standorten des Turniers unterwegs. Für Fans in Deutschland sind die Anstoßzeiten allerdings alles andere als komfortabel: Zwei Spiele beginnen aus deutscher Sicht um 6 Uhr morgens, das letzte Gruppenspiel sogar um 4 Uhr.

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So stehen die Chancen der Türkei aufs WM-Achtelfinale Die Gruppe ist aus türkischer Sicht ambitioniert, aber keineswegs unlösbar. Australien und Paraguay sind unangenehme Gegner, gegen die Türkei jedoch realistische Chancen auf Punkte haben dürfte. Das Duell mit Gastgeber USA könnte am Ende zum Schlüsselspiel im Kampf ums Weiterkommen werden.

Warum die WM-Rückkehr der Türkei historisch ist Für die Türkei ist die WM 2026 mehr als nur eine weitere Turnierteilnahme. Es ist die erste WM-Endrunde seit 2002. Damals sorgte das Team um Hakan Sükür mit Platz drei für einen der größten Erfolge der Verbandsgeschichte. Umso größer ist nun die Hoffnung, bei der Rückkehr auf die Weltbühne erneut ein Ausrufezeichen zu setzen. Auch interessant: WM 2026: Italien doch noch dabei? Chancen auf eine Teilnahme werden wohl immer größer

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