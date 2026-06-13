WM 2026: Kanada holt gegen Bosnien "das größte Unentschieden der nationalen Geschichte"

ran Fußball WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Kanada erlebt den ersten WM-Punkt als "bittersüßen Moment", für die K.o.-Runde muss mehr kommen. Aber zum Glück haben sie ja Cyle Larin.

Beinahe hätte Superjoker Cyle Larin mit seinem historischen Schuss zum ersten WM-Punkt Kanadas einen medizinischen Notfall verursacht. "Ehrlich gesagt hab ich gedacht, ich falle in Ohnmacht. Es war verrückt", gab Mitspieler Ismael Kone zu, als er daran dachte, wie der Ball ins Tor flog und die 40.000 Fans in Toronto komplett ausrasteten. Kein Sieg, aber ein ganzes Land atmete auf - und Larin irgendwie auch. "Ich treffe, wenn Kanada mich braucht", sagte der Stürmer, nachdem er nur drei Minuten nach seiner Einwechslung in der 76. Minute den Treffer erzielt hatte, der dem Co-Gastgeber das 1:1 (0:1) im Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina brachte. Er wolle, so Larin, "in jedem Spiel spielen", aber manchmal habe er es nicht in der Hand. Nun habe er "gezeigt, dass ich spielen sollte". Die Degradierung durch Nationaltrainer Jesse Marsch, der Larin überraschend zunächst auf die Bank gesetzt hatte, hatte dem 31-Jährigen gar nicht geschmeckt. "Ich wusste, dass Cyle nicht happy sein wird, dass er nicht von Anfang an gespielt hat", sagte Marsch. Und auch Larin räumte ein, er sei "sauer" gewesen. "Du spielst in deinem Verein und schießt Tore. Da fragst du dich: Wofür mache ich das? Du opferst viel, um hierherzukommen", sagte er.

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WM 2026: Cyle Larin Top-Torschütze bei Southampton Die Verschmähung stachelte den Angreifer an, aus Frust wurde Trotz und aus Trotz ein Tor. Auch weil Marsch weiß, wie er Larin, der beim FC Southampton in Englands zweiter Liga zuletzt alle Lichter ausschoss, anpacken muss. "Ich habe ihm gesagt: 'Du hattest ein tolles Jahr in Southampton. Ob du gestartet bist oder nicht. Du hattest in jedem Spiel Einfluss. Jetzt musst du damit klarkommen.' Und das hat er gemacht", sagte der frühere Coach von RB Leipzig. Larin sorgte für Kanadas ersten Punktgewinn bei einer Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt, bei den bisherigen Teilnahmen 1986 und 2022 waren die Nordamerikaner jeweils ohne einen müden Zähler in der Vorrunde gescheitert. Entsprechend nannte die Zeitung "Globe and Mail" die neueste fußballerische Errungenschaft des Mutterlands des Eishockeys "das größte Unentschieden der nationalen Geschichte". Verteidiger Luc de Fougerolles ging da nicht ganz mit, er sah einen "bittersüßen Moment". Denn das von Marsch formulierte Ziel ist nicht nur das erstmalige Erreichen der K.o.-Runde, sondern Platz eins in Gruppe B mit der Schweiz, Katar und eben den Bosniern. Von einem Leistungsniveau, das diesen Anspruch rechtfertigt, war Kanada gerade in Halbzeit eins gegen die Balkan-Elf sehr weit entfernt. "Wir waren zögerlich, nicht aggressiv", kritisierte Marsch bei "TSN".

WM 2026: Rückkehr von Alphonso Davies erwartet Im zweiten Gruppenspiel gegen Katar am 18. Juni in Vancouver ist der erste WM-Sieg der Ahornblätter nun Pflicht, dann wäre das Weiterkommen eigentlich kaum noch zu verspielen. Und vielleicht ist der derzeit noch verletzte Anführer Alphonso Davies von Bayern München dann ja schon dabei und kann auf dem Flügel Schwung in die kränkelnde Offensive bringen. Mit oder ohne Davies ist der Auftrag klar: "Wir müssen ans Limit gehen", sagte Larin, "und Killer vor dem Tor sein." Da weiß einer, wovon er spricht.

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