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NFL: Patriots-Star offen für Positions-Wechsel - "Will einfach nur Spiele gewinnen"
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Star-Receiver lässt sich Zähne vergolden
Videoclip • 01:01 Min
Mack Hollins hat bei den New England Patriots jede Menge Konkurrenz auf der Receiver-Position vor sich. Deutlich besser sähe es auf einer anderen Position aus, die zu Hollins' neuer Heimat werden könnte.
Die New England Patriots können sich über zu wenige Wide Receiver im Kader wahrlich nicht beklagen. Gleich elf Spieler sind im aktuellen Depth Chart als Receiver gelistet und kämpfen im laufenden Training Camp um einen Platz im endgültigen 53er-Kader für die Saison 2026.
Darunter befinden sich auch zwei prominente Neuzugänge: A.J. Brown und Romeo Doubs. Beide dürften in der Offense eine Schlüsselrolle einnehmen. Mack Hollins peilt ebenfalls viele Snaps an, doch konkurriert er etwa mit Vorjahresrookie Kyle Williams, Kayshon Boutte und DeMario Douglas um Spielzeit.
Anders sieht es bei den Patriots auf der Tight-End-Position aus. Hunter Henry ist der Starter, doch dahinter gibt es viele Fragezeichen. Neuzugang Julian Hill verletzte sich schwer, ansonsten stehen überwiegend Rookies im Kader. Drittrundenpick Eli Raridon wird Talent attestiert, doch er braucht wohl noch Zeit.
Weshalb der Super-Bowl-Finalist der Vorsaison womöglich aus der Not eine Tugend macht und Hollins auf Tight End schiebt. Damit würde das Gedränge auf Receiver nachlassen und die Tight-End-Position gleichzeitig an Erfahrung gewinnen.
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Hollins als Tight End? "Habe Muskeln und kann blocken"
Der 32-Jährige jedenfalls kann sich mit der Idee durchaus anfreunden. "Ich bin einfach nur ein Footballspieler. Ich will einfach nur Spiele gewinnen. Wenn man mich im Backfield aufstellt, werde ich den Ball laufen, wenn es eben so kommen muss", sagte er.
Die grundlegenden Fertigkeiten für einen Wechsel auf Tight End bringt er seiner Ansicht nach mit. "Ich glaube, die Leute sagen, ich sei so etwas wie ein Hybrid-Tight-End, weil ich die Defensive Ends mit meinen Händen in Schach halte und sie sich dann nicht mehr so gut bewegen können. Ich habe Muskeln und kann blocken", schilderte er.
Hollins geht in seine zehnte NFL-Saison und in seine zweite Spielzeit in New England. In der Vorsaison zeigte er bereits gute Chemie mit Drake Maye und kam auf 46 gefangene Bälle für 550 Yards sowie zwei Touchdowns. Außerdem scorte er im Super Bowl gegen die Seattle Seahawks. Jetzt winkt ihm womöglich bald eine neue Rolle.
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