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FC Bayern München: Dante verliert beim Liga-Debüt mit Bayern II
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:42 Min
Mit den Testspielen eingerechnet war es die fünfte Niederlage im fünften Spiel mit Dante als Trainer von Bayerns U23.
Unter den Augen von Bayerns Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl ist Ex-Profi Dante auch sein Liga-Debüt als Cheftrainer des FC Bayern II in der Regionalliga missraten
Gegen den Aufsteiger SC Eltersdorf verlor die junge Mannschaft des einstigen Münchner Publikumslieblings mit 0:1 (0:0). Mit dem mittlerweile 42 Jahre alten Brasilianer an der Seitenlinie war es im fünften Spiel die fünfte Niederlage, nachdem zuvor auch alle Testspiele misslungen waren.
Vor 1432 Fans im Stadion an der Grünwalder Straße erzielte Leo Sommer (88.) für die Gäste aus Mittelfranken das Tor des Tages. Den überlegenen Bayern war zuvor nicht viel eingefallen.
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Dante und Bayern II denkbar schlecht gestartet
Am kommenden Wochenende bekommt es die Elf des früheren Verteidigers, der mit den Profis des FC Bayern 2013 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal gewann, mit einer ungleich schwierigeren Aufgabe zu tun.
Bei Wacker Burghausen, das am ersten Spieltag souverän mit 4:0 auswärts bei der SpVgg Ansbach gewann, wartet ein Gegner im Aufwind.
In den bisherigen fünf Spielen mit Trainer Dante kassierte Bayerns zweite Mannschaft 14 Gegentore und erzielte dabei lediglich zwei Treffer.
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