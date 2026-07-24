Italien: Ikone Andrea Pirlo wird offenbar neuer Nationaltrainer

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft wird künftig wohl von Ikone Andrea Pirlo trainiert werden. Der Weltmeister von 2006 soll seine Zusage gegeben haben.

Pep Guardiola wollte nicht, nun macht wohl Andrea Pirlo das Rennen: Der Weltmeister von 2006 wird aller Voraussicht nach neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

"Pirlo hat zugesagt", schrieb die "Gazzetta dello Sport" am Freitag. Der 47-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis zur WM 2030, die offizielle Vorstellung sei für kommende Woche geplant. Nach drei verpassten Weltmeisterschaften in Folge steht das italienische Team vor einem Neuaufbau.

Pirlos Trainerkarriere ist bislang überschaubar. In der Saison 2020/21 belegte er mit Juventus Turin, zuvor neunmal in Folge Meister, nur den vierten Platz und wurde entlassen.