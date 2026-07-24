Fußball
Italien: Ikone Andrea Pirlo wird offenbar neuer Nationaltrainer
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:17 Min
Die italienische Fußball-Nationalmannschaft wird künftig wohl von Ikone Andrea Pirlo trainiert werden. Der Weltmeister von 2006 soll seine Zusage gegeben haben.
Pep Guardiola wollte nicht, nun macht wohl Andrea Pirlo das Rennen: Der Weltmeister von 2006 wird aller Voraussicht nach neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.
"Pirlo hat zugesagt", schrieb die "Gazzetta dello Sport" am Freitag. Der 47-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis zur WM 2030, die offizielle Vorstellung sei für kommende Woche geplant. Nach drei verpassten Weltmeisterschaften in Folge steht das italienische Team vor einem Neuaufbau.
Pirlos Trainerkarriere ist bislang überschaubar. In der Saison 2020/21 belegte er mit Juventus Turin, zuvor neunmal in Folge Meister, nur den vierten Platz und wurde entlassen.
Italiener kassierten wohl Absagen von Guardiola und Ancelotti
Auch beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük SK (2022/23) und Sampdoria Genua (2023/24) blieb er nur ein Jahr. Zuletzt stand er beim United FC Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag.
Auch die ehemaligen Nationaltrainer Antonio Conte und Roberto Mancini waren zuletzt als Nachfolger für Gennaro Gattuso gehandelt worden. Starcoach Guardiola und der ebenfalls angefragte Carlo Ancelotti, Trainer der brasilianischen Selecao, sagten dagegen ab.