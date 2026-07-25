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DFB-Team: Lothar Matthäus freut sich über Jürgen Klopp als Bundestrainer
Veröffentlicht:von SID
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Jürgen Klopp liefert Sprüche-Feuerwerk: "Hat der Bundestrainer einen Parkplatz?"
Videoclip • 02:42 Min
Besonders im Umgang mit den Spielern sieht Matthäus den neuen Bundestrainer im Vorteil gegenüber Julian Nagelsmann.
Lothar Matthäus sieht in der Erfahrung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp einen der größten Vorteile gegenüber dessen Vorgänger Julian Nagelsmann.
"Klopp ist 20 Jahre älter als Julian Nagelsmann und er hat entsprechend mehr Erfahrung. Die Kommunikation ist Jürgens große Stärke, er sollte im Umgang mit den Spielern das eine oder andere besser machen als sein Vorgänger", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.
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DFB-Team: Auch Klopp kann keine "Spieler erfinden"
Allerdings dürfe auch Klopp "nur mit elf Mann spielen, die einen deutschen Pass haben".
Daher werde es "eine schwierige Aufgabe", so Matthäus: "Aber ich habe vor zwei Wochen schon gesagt, dass ich unsere Spieler nicht so schlecht sehe, wie sie es selbst gemacht haben oder wie sie gemacht wurden. Ich sehe hohe Qualität, auch in den Nachwuchsmannschaften."
In der Vergangenheit sei "vielleicht das eine oder andere Talent liegenlassen" worden, "weil der letzte Bundestrainer teilweise auf andere Spieler gesetzt hat, die zwar nicht mehr so performt haben, aber die bei ihm ein gewisses Standing hatten".
Natürlich könne Klopp "keine neuen Spieler erfinden, aber er wird sich so umschauen, dass er mit seinem Trainerteam alle im Blick hat."
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