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WM 2026: Kap Verdes WM-Held gegen Spanien auf LinkedIn rekrutiert
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!"
Videoclip • 01:19 Min
Eigentlich war Robert Lopes in Irland verankert und dort U-Nationalspieler. Eine DM auf "LinkedIn" jedoch brachte ihn zu den kapverdischen Inseln.
Die erstaunliche Geschichte von Robert Lopes macht deutlich, wie wichtig es ist, Nachrichten sorgfältig zu checken. Selbst beim Netzwerk "LinkedIn".
Denn hätte er einst jene Nachricht, die ihm die Tür in Kap Verdes Fußball-Nationalteam öffnete, einfach weiter ignoriert, wäre ihm die WM-Sensation des Neulings gegen Spanien (0:0) womöglich verwehrt geblieben.
Rückblick: Lopes, Spitzname "Pico" und ehemaliger U19-Nationalspieler Irlands, arbeitete als Bankberater und spielte nur noch nebenbei Fußball. Erst 2017, als ihm die Shamrock Rovers aus Dublin eine Chance boten, wurde er Profi. Und plötzlich flatterte jene Nachricht in sein LinkedIn-Postfach, die seine Laufbahn dramatisch verändern sollte.
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WM 2026: Kapverdischer Nationalspieler dank DM
Das Problem? Die Anfrage des damaligen Trainers des kapverdischen Teams erreichte Lopes auf Portugiesisch, "eine Sprache, die ich damals nicht konnte", wie er verriet. Er dachte an eine Spammail und ignorierte sie.
Neun Monate später erhielt Lopes eine weitere Nachricht, in der ihn Coach Rui Aguas nochmals anstupste, diesmal auf Englisch. Also übersetzte sich Lopes die vorherige. "Im Grunde hieß es dort: 'Wir suchen neue Spieler für den Kader von Kap Verde. Hättest du Interesse, für Kap Verde zu spielen?'"
Er sagte sofort zu. 2019 spielte Lopes erstmals für das Heimatland seines Vaters. Schon die Qualifikation mit Kap Verde für eine WM glich einer Sensation. Der Punktgewinn beim Debüt auf der größtmöglichen Bühne gegen Spanien toppte für Lopes alles - "LinkedIn" sei Dank.
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