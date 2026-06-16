WM 2026: Kap Verdes WM-Held gegen Spanien auf LinkedIn rekrutiert

Eigentlich war Robert Lopes in Irland verankert und dort U-Nationalspieler. Eine DM auf "LinkedIn" jedoch brachte ihn zu den kapverdischen Inseln.

Die erstaunliche Geschichte von Robert Lopes macht deutlich, wie wichtig es ist, Nachrichten sorgfältig zu checken. Selbst beim Netzwerk "LinkedIn".

Denn hätte er einst jene Nachricht, die ihm die Tür in Kap Verdes Fußball-Nationalteam öffnete, einfach weiter ignoriert, wäre ihm die WM-Sensation des Neulings gegen Spanien (0:0) womöglich verwehrt geblieben.

Rückblick: Lopes, Spitzname "Pico" und ehemaliger U19-Nationalspieler Irlands, arbeitete als Bankberater und spielte nur noch nebenbei Fußball. Erst 2017, als ihm die Shamrock Rovers aus Dublin eine Chance boten, wurde er Profi. Und plötzlich flatterte jene Nachricht in sein LinkedIn-Postfach, die seine Laufbahn dramatisch verändern sollte.