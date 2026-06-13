WM 2026: Kurzfristiger Wechsel - FIFA tauscht Schiedsrichter aus

Wegen einer leichten Verletzung muss der Premier-League-Referee Michael Oliver auf seinen ersten Einsatz verzichten.

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver muss bei seinem ersten WM-Einsatz in den USA passen. Das gab die FIFA bekannt.

Der Unparteiische sollte eigentlich am 15. Juni in Philadephia die Partie der deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste gegen Ecuador (ab 1 Uhr im Livestream bei Joyn) leiten. Jetzt kam ihm eine Verletzung dazwischen.

Die FIFA teilte mit: "Ansetzung geändert: Aufgrund einer leichten Verletzung wurde Schiedsrichter Michael Oliver (England) durch François Letexier (Frankreich) ersetzt. Oliver wird voraussichtlich in den kommenden Tagen wieder für Spielansetzungen zur Verfügung stehen."

Nicht nur Oliver legt eine Zwangspause ein, sein komplettes Schiedsrichter-Team bestehend aus Stuart Burt und James Mainwaring wurde durch französische Kollegen ersetzt. Der vierte Offizielle Khalid Alturais sowie der Reserve-Assistent Mohammed Alabakrv bleiben dagegen an Bord.