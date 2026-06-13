WM 2026
WM 2026: Kurzfristiger Wechsel - FIFA tauscht Schiedsrichter aus
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Katy Perry mit Glitzer-Outfit bei Eröffnungsauftritt
Videoclip • 02:49 Min
Wegen einer leichten Verletzung muss der Premier-League-Referee Michael Oliver auf seinen ersten Einsatz verzichten.
Der englische Schiedsrichter Michael Oliver muss bei seinem ersten WM-Einsatz in den USA passen. Das gab die FIFA bekannt.
Der Unparteiische sollte eigentlich am 15. Juni in Philadephia die Partie der deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste gegen Ecuador (ab 1 Uhr im Livestream bei Joyn) leiten. Jetzt kam ihm eine Verletzung dazwischen.
Die FIFA teilte mit: "Ansetzung geändert: Aufgrund einer leichten Verletzung wurde Schiedsrichter Michael Oliver (England) durch François Letexier (Frankreich) ersetzt. Oliver wird voraussichtlich in den kommenden Tagen wieder für Spielansetzungen zur Verfügung stehen."
Nicht nur Oliver legt eine Zwangspause ein, sein komplettes Schiedsrichter-Team bestehend aus Stuart Burt und James Mainwaring wurde durch französische Kollegen ersetzt. Der vierte Offizielle Khalid Alturais sowie der Reserve-Assistent Mohammed Alabakrv bleiben dagegen an Bord.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
55 Min
Schiedsrichter verdienen Rekordgagen bei der WM
Besonders ärgerlich für den angeschlagenen Schiedsrichter: Ihm dürfte durch die Verletzungspause eine ordentliche Summe durch die Lappen gehen.
Wie die "Times" im Vorfeld der WM berichtet hatte, können die Unparteiischen in laufenden Turnier die Rekordgage von 100.000 Dollar zuzüglich Boni einstreichen.
Im Vergleich: Bei der WM 2014 in Brasilien mussten sich die erfolgreichsten Schiedsrichter noch mit der Hälfte begüngen.
Mehr News
WM
Zu wenig Franzose? Mbappe springt Olise zur Seite
WM
Wieder nicht dabei - FIFA-Boss Infantino verspottet Italien
WM
Fans zerlegen WM-Eröffnungsfeier: "Langweilig und richtig schlecht"
WM
WM 2026: Von Shakira bis Helene Fischer - diese Stars liefern die WM-Songs
WM
Ohne Neuer, Musiala und Sane: ran-Startelf des DFB-Teams
WM
WM 2026: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind mit dabei?