Die Personallage bei Weltmeister Argentinien entspannt sich leicht. Lionel Messi steht nach seiner Oberschenkelblessur vor dem Comeback, andere Stars aber sollen noch geschont werden. Die Chance für einen HSV-Profi?

Weltmeister Argentinien kann offenbar rechtzeitig zum Start der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wieder auf seinen zuletzt angeschlagenen Superstar Lionel Messi zählen.

"Leo geht es gut, er hat bereits teilweise mit der Mannschaft trainiert, er ist nicht mehr komplett abgesetzt", sagte Nationaltrainer Lionel Scaloni: "Es ist möglich, dass er in den Freundschaftsspielen ein paar Minuten zum Einsatz kommt." Der Titelverteidiger bestreitet vor seinem WM-Auftakt am 17. Juni noch zwei Testspiele gegen Honduras (Sonntag, 2.00 Uhr MESZ) und Island (Mittwoch, 3.00 Uhr MESZ).

Messi (38) hatte sich im letzten Spiel seines Klubs Inter Miami eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. "Es geht ihm viel besser, und das beruhigt uns", sagte Scaloni. Neben dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner fehlen oder wackeln aber weitere Leistungsträger.