WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada
WM 2026 live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker - Wer überträgt die Viertelfinal-Spiele?
Aktualisiert:von SID/ran
ran Fußball
WM 2026: "Nur noch Mafia" - Fans entsetzt nach Balogun-Entscheidung
Videoclip • 01:41 Min
Neuigkeiten rund um die Fußball-WM. Unzählige Spiele werden auch im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein. Das geben die ARD und das ZDF bekannt. Hier laufen die Spiele im TV und Stream
WM 2026 live im TV und Stream: Welcher Sender zeigt welches Spiel?
9.Juli:
(Zeiten MESZ)
22:00 Uhr: Frankreich vs. Marokko - live im Joyn-Stream, im Free-TV in der ARD und auf MagentaTV
10. Juli:
21:00 Uhr: Spanien vs. Belgien - live im Joyn-Stream, im Free-TV im ZDF und auf MagentaTV
11. Juli:
23:00 Uhr: Norwegen vs. England - exklusiv live auf MagentaTV
12. Juli:
03:00 Uhr: Argentinien vs. Schweiz - exklusiv live auf MagentaTV
Wer überträgt die WM im Free-TV?
Die Fußball-WM 2026 wird im TV auch bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das verkünden die beiden Sender. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hätten entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben.
ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft.
"Für Millionen Menschen im Land ist die Fußball-WM ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern", wird ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR in einer Mitteilung zitiert: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können."
ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein."
Auch interessant: WM 2026 - Wer zeigt die K.o.-Runde im TV & Stream
Und: ARD-Moderatorin Lea Wagner: Tochter von Ex-Fußball-Star und ihre Verbindung zu Jürgen Klopp
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:15 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
145 MinBald verfügbar
Heute, 22:15 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
145 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream
210 MinBald verfügbar
Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream
210 Min
WM 2026: Wer zeigt Spiele im Livestream?
Alle 104 Spiele der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis zum 19. Juli) zeigt in Deutschland nur die Telekom, die im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte. Wie schon bei der Heim-EM 2024 erwarben ARD und ZDF nun Sublizenzen von der Telekom.
Die Spiele, die im Free-TV von der ARD und vom ZDF übertragen werden, könnnen zudem auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden.
Wer aber wirklich alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV.
Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV
Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.
MagentaTV hatte bereits die EM 2021, die WM 2022 und die EM 2024 komplett übertragen.
WM 2026: Wo gibt es Liveticker zu den Spielen?
Liveticker zu allen Spielen gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
Mehr News zu WM
WM
WM 2026: Viertelfinale komplett - Spielplan, Termine, Uhrzeiten - nur zwei Spiele werden im Free-TV übertragen
WM
Darum findet heute kein WM-Spiel statt
WM
WM 2026: Knacken Lionel Messi, Kylian Mbappe oder Erling Haaland den Fontaine-Rekord?
WM
WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
WM
WM 2026: Spanien vs. Belgien - das Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
WM
WM 2026 live: Norwegen vs. England - Viertelfinale im TV, Stream und Liveticker