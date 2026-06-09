Die usbekische Nationalmannschaft wird anders als ihr Gegner bei einem WM-Testspiel genauestens kontrolliert. Cheftrainer Fabio Cannavaro äußert sich kritisch.

Vor dem letzten WM-Testspiel gegen die Niederlande musste sich die usbekische Nationalmannschaft bei der Ankunft im Stadion einer ungewöhnlichen Kontrolle unterziehen.

Wie Videoaufnahmen auf der Plattform "X" zeigen, wurden die Spieler bereits von der Stadionsecurity erwartet, als der Bus mit dem Team des italienischen Trainers Fabio Cannavaro am Icahn Stadium in New York City eintraf.

"Sie sagten zu mir, das seien die Regeln, aber am Ende wurden nur wir kontrolliert", sagte Cannavaro nach der Partie. Der frühere Weltfußballer und Weltmeister von 2006 fügte hinzu, dass er die Situation als "merkwürdig" empfand.

Männer in blauer Uniform empfingen die Mannschaft mit tragbaren Metalldetektoren. Sichtlich irritiert breitete der erste Betreuer die Arme aus und ließ sich scannen. In einer langen Schlange, die bis in den Bus hineinreichte, warteten die Spieler darauf, abgesucht zu werden, bevor sie das Stadion betreten durften. So wurde schließlich jeder nacheinander mit nur einem einzigen Gerät abgescannt.