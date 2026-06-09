Die FIFA bietet den Fans bei der WM 2026 die Möglichkeit, in Stadien auf der Anzeigetafel mit kurzen Botschaften zu erscheinen.

Wer den eigenen Namen oder einen kleinen Gruß bei einem Spiel der WM 2026 auf der Anzeigetafel sehen möchte, hat nun die Möglichkeit dazu.

Gegen Bezahlung können Fans kurze Botschaften im Stadion während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hinterlassen.

Natürlich stellt die FIFA dieses Angebot aber nicht kostenlos zur Verfügung. Für den sogenannten Super Shoutout verlangt der Fußball-Weltverband 79 Dollar. Umgerechnet also knapp 68,50 Euro.

Damit alles reibungslos läuft, hat die FIFA extra eine eigene Website eingerichtet, auf der die Fans mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf ihren Platz auf der Anzeigetafel reservieren können. Was die Zuschauer dort präsentieren, dürfen sie aber nicht frei wählen. So hat die FIFA strenge Regeln aufgestellt.