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WM 2026: FIFA bietet kostenpflichtige Fan-Grüße auf Anzeigetafeln in Stadien an
Aktualisiert:von Julian Bachmann
ran Fußball
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Videoclip • 02:19 Min
Die FIFA bietet den Fans bei der WM 2026 die Möglichkeit, in Stadien auf der Anzeigetafel mit kurzen Botschaften zu erscheinen.
Wer den eigenen Namen oder einen kleinen Gruß bei einem Spiel der WM 2026 auf der Anzeigetafel sehen möchte, hat nun die Möglichkeit dazu.
Gegen Bezahlung können Fans kurze Botschaften im Stadion während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hinterlassen.
Natürlich stellt die FIFA dieses Angebot aber nicht kostenlos zur Verfügung. Für den sogenannten Super Shoutout verlangt der Fußball-Weltverband 79 Dollar. Umgerechnet also knapp 68,50 Euro.
Damit alles reibungslos läuft, hat die FIFA extra eine eigene Website eingerichtet, auf der die Fans mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf ihren Platz auf der Anzeigetafel reservieren können. Was die Zuschauer dort präsentieren, dürfen sie aber nicht frei wählen. So hat die FIFA strenge Regeln aufgestellt.
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WM 2026: Fan-Werbung auf Anzeigetafeln - das ist verboten
"Shoutouts mit beleidigender, missbräuchlicher, diskriminierender, politischer oder anderweitig unangemessener Sprache werden nicht akzeptiert", machte die FIFA deutlich.
Zudem heißt es: "Shoutouts dürfen keine kommerziellen, werblichen oder Marketinginhalte, persönlichen Kontaktdaten oder Verweise auf Spieler, Mannschaften, Offizielle oder Spielergebnisse enthalten. Die FIFA behält sich das Recht vor, jeden Shoutout nach eigenem Ermessen zu bearbeiten, zu kürzen oder abzulehnen."
Es gilt außerdem eine Begrenzung auf 30 Zeichen, bei der keine Emojis enthalten sein dürfen. Der Zeitpunkt, wann die Fan-Grüße auf der Anzeigetafel präsentiert werden, ist ebenfalls klar definiert:
"Super Shoutouts werden vor dem Spiel angezeigt; der genaue Zeitpunkt kann je nach Spieltagsbetrieb variieren. Während des laufenden Spiels werden keine Shoutouts angezeigt. Zeitpunkt, Dauer und Platzierung der Anzeige werden nicht garantiert."
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