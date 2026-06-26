ran Fußball DFB-Team: Strahlender Nmecha schwärmt von Zusammenspiel mit Pavlovic Videoclip • 01:46 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 26. Juni, 20:55 Uhr: Nächster England-Klub steigt wohl in den Poker um Felix Nmecha ein +++ Der Dortmunder Mittelfeld-Star Felix Nmecha nutzt die Plattform WM bislang zu beeindruckender Eigenwerbung. Der 25-Jährige zieht durch seine guten Leistungen im DFB-Trikot nun wohl immer mehr Interesse auf sich. Wie "Sky Sports" berichtet, soll mit Newcastle United ein weiterer Premier-League-Klub in den Poker um den deutschen Nationalspieler eingestiegen sein. Dem Bericht nach erachten die "Magpies" Nmecha als geeigneten Kandidaten für die mögliche Nachfolge von Bruno Guimaraes, der vom FC Arsenal umworben wird. Vor allem Newcastle-Coach Eddie Howe soll ein großer Nmecha-Fan sein, allerdings müssten die Engländer wohl tief in die Tasche greifen für eine Verpflichtung. Demnach soll die Dortmunder Schmerzgrenze bei 120 Millionen Euro liegen. Im Sommer 2027 soll Nmecha hingegen für eine festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro zu haben sein, 2028 dürften es 70 Millionen Euro sein. Zuletzt wurde bereits von der "Sport Bild" berichtet, dass Manchester City, Manchester United und Liverpool eine mögliche Nmecha-Verpflichtung in Erwägung ziehen sollen.

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+++ 24. Juni, 07:48 Uhr: Mega-Ablöse für den BVB? Felix Nmecha wohl bei Top-Klubs auf dem Zettel +++ Felix Nmecha gehört beim DFB-Team zu den wichtigsten Spielern und steht wohl auch bei vielen europäischen Topklubs auf dem Zettel. Nach Informationen der "Sport Bild" beschäftigen sich Manchester City, Manchester United und der FC Liverpool mit dem 25-Jährigen. Konkurrenz für die englischen Topklubs gibt es dabei offenbar aus der Bundesliga. Demnach hat der FC Bayern den Mittelfeldmann auf dem Schirm und Sportvorstand Max Eberl soll sogar schon den direkten Kontakt zu Nmecha aufgenommen haben, um ihm das Interesse der Münchner deutlich zu machen. Günstig würde der Mittelfeldstar des BVB allerdings nicht werden: Dem Bericht zufolge ist in seinem bis 2030 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2027 über 80 Millionen Euro verankert, 2028 soll diese auf rund 70 Mio. Euro sinken. Aktuell plant der BVB aber klar mit dem Nationalspieler.

+++ 21. Juni, 18:42 Uhr: Schnappt sich der BVB den WM-Star Tomas Araujo für die Defensive? +++ Bundesligist Borussia Dortmund sucht wohl weiterhin Verstärkungen für die Abwehr. Laut "Sport 1" soll sich der BVB intensiv mit dem portugiesischen WM-Teilnehmer Tomas Araujo beschäftigen. Demnach haben Dortmunder Scouts den 24-Jährigen bei Portugals WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) in Houston beobachtet. Dort spielte der Innenverteidiger über die volle Distanz. Ein Angebot soll Dortmund für den Profi von Benfica Lissabon jedoch noch nicht abgegeben haben, zumal dies mutmaßlich ein sehr teurer Deal wäre. Immerhin hat Araujo bei Benfica noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029 und eine stolze Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro.

+++ 19. Juni, 21:13 Uhr: Julian Brandt auf die Insel? Deutscher Trainer buhlt wohl um ablösefreien Offensiv-Star +++ Liegt die sportliche Zukunft von Julian Brandt in England? Wie die "Yorkshire Evening Post" berichtet, soll Premier-League-Klub Leeds United eine mögliche Verpflichtung des ab Ende Juni ablösefreien Dortmunders prüfen. Demnach soll es bereits Verhandlungen zwischen Leeds und Brandt geben, für den es die erste Auslands-Station in seiner Karriere wäre. Dem Bericht nach will der deutsche Leeds-Coach Daniel Farke im Sommer besonders das Mittelfeld seines Teams verstärken, dabei könnte eben Brandt eine entscheidende Rolle zukommen. Brandt verkündete schon vor einigen Monaten, dass er die Borussia mit Ablauf seines Kontrakts ablösefrei verlassen wird. Er sucht seitdem eine neue Herausforderung. Zuletzt wurde der 30-Jährige unter anderem auch mit einem möglichen Wechsel zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht.

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+++ 16. Juni, 13:00 Uhr: Topklubs an Felix Nmecha interessiert - BVB hat offenbar hohe Schmerzgrenze +++ Mittelfeldspieler Felix Nmecha war einer der Besten bei Deutschlands WM-Auftaktsieg gegen Curacao (7:1). Das weckt offenbar Begehrlichkeiten. Wie die "Bild" berichtet, sollen Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und Real Madrid Interesse am Nationalspieler haben. "Sky" geht sogar noch einen Schritt weiter: Jose Mourinho sei angeblich großer Fan des Box-to-Box-Spielers. Der BVB will Nmecha jedoch nur bei einem unmoralischen Angebot verkaufen, sein Vertrag wurde erst vor kurzem bis 2030 verlängert. Laut "Bild" wurde darin fixiert, dass der Ex-Wolfsburger frühestens 2027 für eine festgeschriebene Ablöse von 80 Millionen Euro wechsel kann. Dementsprechend würden die Dortmunder in diesem Sommer erst bei einem Angebot von 120 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken, heißt es weiter. Auch interesssant: WM 2026 - Felix Nmecha: Glaube, Kontroversen und Homophobie-Vorwürfe beim BVB-Star