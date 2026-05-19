WM 2026: Portugal mit Rekordmann Cristiano Ronaldo zur WM - Besondere Hommage an Diogo Jota

Portugal hat seinen Kader für die WM 2026 bekannt gegeben. Wenig überraschend ist Cristiano Ronaldo mit dabei - er bricht den Rekord für die meisten WM-Teilnahmen.

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der Portugiesen für die Fußball-WM im Sommer an. Der 41-Jährige von Al-Nassr steht im 27-köpfigen Kader von Nationaltrainer Roberto Martinez für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und geht damit in seine insgesamt sechste WM-Endrunde - Rekord.

Auch Lionel Messi steht vor seiner sechsten Teilnahme, Titelverteidiger Argentinien hat seinen Kader aber noch nicht bekannt gegeben. Ronaldo hat als einziger Spieler der Geschichte bereits bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen.

Einen Spieler muss Martinez bis zum Start des Turniers noch streichen, der Spanier hat vier Torhüter nominiert. Zum Aufgebot der ambitionierten Portugiesen gehören unter anderem auch Nuno Mendes, Vitinha, João Neves und Goncalo Ramos vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain. Mittelfeldspieler João Palhinha, der vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, fehlt im Kader.