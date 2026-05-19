Fußball
WM 2026: Portugal mit Rekordmann Cristiano Ronaldo zur WM - Besondere Hommage an Diogo Jota
Veröffentlicht:von SID
:newstime
Manuel Neuer doch zur WM?
Videoclip • 01:08 Min • Ab 12
Portugal hat seinen Kader für die WM 2026 bekannt gegeben. Wenig überraschend ist Cristiano Ronaldo mit dabei - er bricht den Rekord für die meisten WM-Teilnahmen.
Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der Portugiesen für die Fußball-WM im Sommer an. Der 41-Jährige von Al-Nassr steht im 27-köpfigen Kader von Nationaltrainer Roberto Martinez für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und geht damit in seine insgesamt sechste WM-Endrunde - Rekord.
Auch Lionel Messi steht vor seiner sechsten Teilnahme, Titelverteidiger Argentinien hat seinen Kader aber noch nicht bekannt gegeben. Ronaldo hat als einziger Spieler der Geschichte bereits bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen.
Einen Spieler muss Martinez bis zum Start des Turniers noch streichen, der Spanier hat vier Torhüter nominiert. Zum Aufgebot der ambitionierten Portugiesen gehören unter anderem auch Nuno Mendes, Vitinha, João Neves und Goncalo Ramos vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain. Mittelfeldspieler João Palhinha, der vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, fehlt im Kader.
Kommende Livestreams auf Joyn
WM 2026: Besondere Hommage an Diogo Jota
Eine besondere Geste gab es für den im vergangenen Jahr verstorbenen Diogo Jota. Der Kader wurde unter dem Motto "27+1" vorgestellt. Das heißt auch, dass noch ein Spieler gestrichen wird, es dürfen nur 26 Spieler im WM-Kader sein.
Die Portugiesen standen noch nie in einem WM-Endspiel. Der Europameister von 2016 trifft in Gruppe K auf die DR Kongo (17. Juni/Houston), Neuling Usbekistan (23. Juni/Houston) und Kolumbien (28. Juni/Miami).
Der komplette Kader in der Übersicht
Torhüter: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)
Abwehr: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)
Mittelfeld: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
Angriff: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Mailand), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
Mehr entdecken
Wimbledon
Carlos Alcaraz sagt auch für Wimbledon ab
WM
Am Anfang stand ein Video: Die Chronik im Fall Manuel Neuer
NFL
"Respektlos": Seahawks-Star bekommt falsche Trophäe
WM
WM 2026: Portugal mit Rekordmann Ronaldo
Formel 1
Formel 1: Grand Prix von Kanada live im TV, Stream und im Ticker - wer überträgt das Rennen in Montreal?
DFB-Pokal
FC Bayern München vs. VfB Stuttgart - wie komme ich noch an Tickets für das DFB-Pokalfinale?