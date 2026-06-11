WM 2026 - Pressestimmen zum Eröffnungsspiel: "Mexiko, wie schön!"

ran Fußball Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Mexiko feiert einen Traumstart in die WM 2026. So reagiert die internationale Presse auf das Eröffnungsspiel gegen Südafrika.

Das erste Spiel der Fußball-WM 2026 ist vorbei, Mexiko heißt der Sieger. Vor den Augen der enthusiastischen Heimfans im legendären Aztekenstadion feierte "El Tri" einen ungefährdeten 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Südafrika. In Erinnerung wird das Spiel aber auch wegen einer wahren Flut an Platzverweisen bleiben. Gleich drei Rote Karten zeigte der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio. Wie reagiert die internationale Presse auf das Eröffnungsspiel? Die besten Schlagzeilen im Überblick.

"Das schöne, geliebte und siegreiche Mexiko!" MEXIKO El Universal: "Die mexikanische Nationalmannschaft eröffnet die WM 2026 mit einem glanzlosen Sieg. Aber das Stadion von Mexiko-Stadt erinnerte sich an seine Vergangenheit und daran, dass es vor nicht allzu langer Zeit noch das legendäre Aztekenstadion war. Der Austragungsort, der an diesem Nachmittag zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft ausrichtete, bebte wie schon lange nicht mehr." SÜDAFRIKA: Kickoff: "Mehr Rote Karten als Tore - Bafana Bafana startet mit einer enttäuschenden Leistung." ITALIEN La Gazzetta dello Sport: "Zwei Tore, zwei Rote Karten – und kein Problem für Aguirres Mexikaner. Südafrika tut sich schwer und wirkt technisch und taktisch deutlich unterlegen." SPANIEN AS: "Das schöne, geliebte und siegreiche Mexiko! Südafrika konnte dem Kampfgeist, dem Siegeswillen und dem attraktiven Fußball der Gastgeber nichts entgegensetzen." MARCA: "¡Mexico, que lindo! - Mexiko, wie schön! Was für ein WM-Auftakt, absolut irre! Ein fantastisches Debüt für Mexiko mit Toren von Quinones und Raúl Jiménez in einem historischen Spiel mit drei Platzverweisen, DREI!"

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