WM
WM 2026 - Pressestimmen zum Eröffnungsspiel: "Mexiko, wie schön!"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben
Videoclip • 02:16 Min
Mexiko feiert einen Traumstart in die WM 2026. So reagiert die internationale Presse auf das Eröffnungsspiel gegen Südafrika.
Das erste Spiel der Fußball-WM 2026 ist vorbei, Mexiko heißt der Sieger. Vor den Augen der enthusiastischen Heimfans im legendären Aztekenstadion feierte "El Tri" einen ungefährdeten 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Südafrika.
In Erinnerung wird das Spiel aber auch wegen einer wahren Flut an Platzverweisen bleiben. Gleich drei Rote Karten zeigte der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio.
Wie reagiert die internationale Presse auf das Eröffnungsspiel? Die besten Schlagzeilen im Überblick.
"Das schöne, geliebte und siegreiche Mexiko!"
MEXIKO
El Universal: "Die mexikanische Nationalmannschaft eröffnet die WM 2026 mit einem glanzlosen Sieg. Aber das Stadion von Mexiko-Stadt erinnerte sich an seine Vergangenheit und daran, dass es vor nicht allzu langer Zeit noch das legendäre Aztekenstadion war. Der Austragungsort, der an diesem Nachmittag zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft ausrichtete, bebte wie schon lange nicht mehr."
SÜDAFRIKA:
Kickoff: "Mehr Rote Karten als Tore - Bafana Bafana startet mit einer enttäuschenden Leistung."
ITALIEN
La Gazzetta dello Sport: "Zwei Tore, zwei Rote Karten – und kein Problem für Aguirres Mexikaner. Südafrika tut sich schwer und wirkt technisch und taktisch deutlich unterlegen."
SPANIEN
AS: "Das schöne, geliebte und siegreiche Mexiko! Südafrika konnte dem Kampfgeist, dem Siegeswillen und dem attraktiven Fußball der Gastgeber nichts entgegensetzen."
MARCA: "¡Mexico, que lindo! - Mexiko, wie schön! Was für ein WM-Auftakt, absolut irre! Ein fantastisches Debüt für Mexiko mit Toren von Quinones und Raúl Jiménez in einem historischen Spiel mit drei Platzverweisen, DREI!"
Mehr Videos zur WM
ran Fußball
Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
ran Fußball
Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben
Videoclip • 02:16 Min
ran Fußball
"Schade dass Menschen darunter leiden" – Tah kritisiert Einreiseregeln
Videoclip • 02:34 Min
ran Fußball
Müller zu Klopp: "Pokal nur gewonnen, weil du Schmelzer nicht fit bekommen hast"
Videoclip • 04:24 Min
ran Fußball
Havertz über Neuer: "Wenn der mit 70 noch spielen will, kommt er hier unter"
Videoclip • 05:23 Min
ran Fußball
Praktikant Tom Kaulitz löchert Klopp und Müller mit Fragen
Videoclip • 04:52 Min
ran Handball
Handball-Experten diskutieren wild mit Icke über WM-Turnierbaum
Videoclip • 09:14 Min
ran Fußball
DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..."
Videoclip • 01:47 Min
ran Fußball
DFB-Team: Einblicke ins WM-Quartier - Havertz schwärmt von Exklusivität
Videoclip • 01:59 Min
ran Fußball
WM 2026: Eröffnungsshow enthüllt! Erste Bilder aus Aztekenstadion
Videoclip • 01:05 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Youngster ehrführchtig! "Kann nicht einfach so mit ihm reden"
Videoclip • 03:09 Min
ran Fußball
WM 2026: "Bist du betrunken?" - So rief Nagelsmann an
Videoclip • 03:47 Min
"Die Weltmeisterschaft begann mit Rot-Wahnsinn"
FRANKREICH
L'Equipe: "Mexiko ist Herr im eigenen Haus. Nachdem Julian Quinones, der Torschützenkönig der Saudi Pro League in dieser Saison, schnell die Führung erzielt hatte, dominierte Mexiko die Partie und geriet nie wirklich in Bedrängnis."
USA Today: "Mexiko überrollt Südafrika zum WM-Auftakt in der roten Kartenflut. Mexiko hat die WM 2026 genau so begonnen, wie es sich das erhofft hatte."
SCHWEIZ
Blick: "Zwei Tore, drei Rote Karten und ein Torschütze, der in Tränen ausbricht. Das WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika endet mit dem besseren Ende für den Gastgeber. Eine Hand Gottes gibts im Eröffnungsspiel der Mexikaner gegen Südafrika aber nicht. Und auch kein Jahrhundertor. Dafür ganz, ganz große Emotionen. Als Raúl Jiménez den erlösenden zweiten Treffer für seine Mexikaner erzielt, bricht er in Tränen aus, zeigt mit dem Arm gen Himmel, huldigt seinem erst im März verstorbenen Papa Don."
ENGLAND
The Sun: "Drei Platzverweise im völlig verrückten WM-Eröffnungsspiel – England wird von möglichen Rivalen sofort gewarnt. Die Weltmeisterschaft begann mit Rot-Wahnsinn. Und einer frühen Warnung für England vor einem möglichen Achtelfinalgegner."
Mehr WM-News
WM
WM 2026: Chaoten wollen Aztekenstadion bei Eröffnungsspiel stürmen
WM
Traumstart für "El Tri": Mexiko gewinnt WM-Eröffnungsspiel
WM
WM 2026: Die Trikots der 48 teilnehmenden Teams für die Endrunde
WM
WM 2026: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind mit dabei?
WM
Fans zerlegen WM-Eröffnungsfeier: "Langweilig und richtig schlecht"
WM
WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream - alle Infos im Überblick