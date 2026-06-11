Fußball
WM-Eröffnungsspiel 2026: "2. Liga spannender" - Die Netzreaktionen zur Begegnung zwischen Mexiko und Südafrika
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
Zum Auftakt der WM 2026 hat Co-Gastgeber Mexiko mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen. ran zeigt die Netzreaktionen zum WM-Eröffnungsspiel.
Die mexikanische Nationalmannschaft hat als Co-Gastgeber das Eröffnungsspiel der WM 2026 mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen.
Nach dem verdienten Sieg Mexikos haben vor allem die drei Roten Karten direkt im ersten WM-Spiel für Aufsehen gesorgt - auch in den sozialen Medien.
Viele Fans machten sich über die Rot-Flut in der Partie zwischen Mexiko und Südafrika lustig. ran zeigt die Netzreaktionen zum WM-Eröffnungsspiel
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