WM 2026: Chaoten wollen Aztekenstadion bei Eröffnungsspiel stürmen

Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026

Rund um das Eröffnungsspiel bei der WM 2026 zwischen Mexiko und Südafrika haben sich vor dem Aztekenstadion dramatische Szenen abgespielt.

Beim Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika kam es wohl vor dem Aztekenstadion in der Hauptstadt Mexiko City zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen hunderten Chaoten und der Polizei.

Wie der norwegische Sender "TV2" berichtet, soll eine große Gruppe von Personen versucht haben, das Stadion zu stürmen, ehe Sicherheitskräfte einschritten.

Zu weiteren Ausschreitungen kam es, während die Begegnung im Aztekenstadion bereits lief. Am Eingangstor 8 standen 2.000 Demonstranten ungefähr 300 Polizisten gegenüber.