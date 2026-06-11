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WM 2026: Chaoten wollen Aztekenstadion bei Eröffnungsspiel stürmen
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Videoclip • 06:21 Min
Rund um das Eröffnungsspiel bei der WM 2026 zwischen Mexiko und Südafrika haben sich vor dem Aztekenstadion dramatische Szenen abgespielt.
Beim Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika kam es wohl vor dem Aztekenstadion in der Hauptstadt Mexiko City zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen hunderten Chaoten und der Polizei.
Wie der norwegische Sender "TV2" berichtet, soll eine große Gruppe von Personen versucht haben, das Stadion zu stürmen, ehe Sicherheitskräfte einschritten.
Zu weiteren Ausschreitungen kam es, während die Begegnung im Aztekenstadion bereits lief. Am Eingangstor 8 standen 2.000 Demonstranten ungefähr 300 Polizisten gegenüber.
WM-Eröffnungsspiel: Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein
Wie die englische Zeitung "Daily Mail" berichtet, sollen auch die Demonstranten versucht haben, sich gewaltsam Zugang zum Stadion zu verschaffen.
Die Demonstranten sollen Leuchtraketen und Steine in Richtung der Polizisten geworfen haben, woraufhin die Beamten mit Tränengas reagiert haben dürften, um die Situation in den Griff zu bekommen.
Bei den Ausschreitungen soll ein in der Nähe des Stadions abgestellter LKW zerstört worden sein.
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