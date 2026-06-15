Für die Nationalmannschaft aus dem Uruguay begann die WM 2026 mit einer guten Portion Reisechaos. Der Landesverband beschuldigt nun die FIFA.

Uruguays Nationalmannschaft hatte erst mit Verspätung aus dem Teamcamp in Mexiko zum Spielort ihres WM-Auftaktes gegen Saudi-Arabien in Miami fliegen können. Das für die "Celeste" vorgesehene Flugzeug hatte wohl keine Genehmigung für die Reise in die USA erhalten, wie Medien in Uruguay berichten.

Daraufhin wurde ein anderes Flugzeug organisiert, um die Mannschaft nach Südflorida zu bringen, doch auch dieser Flug hatte Verspätung, sodass die uruguayische Nationalmannschaft schließlich mit mehreren Stunden Verspätung zur Pressekonferenz vor dem Spiel im Miami Stadium eintraf.

Der uruguayische Fußball-Verband AUF teilte am Sonntag mit, dass sich die Abreise aus Cancun "aufgrund von Problemen, die außerhalb des Einflussbereichs der AUF liegen" verzögert habe. "Der Flug hat keine Probleme verursacht", sagte Coach Marcelo Bielsa. Doch der uruguayische Kapitän José María Giménez bezeichnete die Verzögerungen als "schwierig". Es habe einige Komplikationen gegeben, aber das Team habe die Zeit genutzt, um sich auszuruhen.