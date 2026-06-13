ran Fußball DFB-Team: Einblicke ins WM-Quartier - Havertz schwärmt von Exklusivität Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah bilden das deutsche Innenverteidiger-Duo bei der WM. Der BVB-Profi ist von der Qualität des Tandems überzeugt. Können beide womöglich sogar in legendäre Fußstapfen treten? Fragezeichen bleiben, Zweifel sind erlaubt.

Als Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck erstmals gemeinsam die zentrale Abwehrachse im DFB-Team bildeten, sah das Gesicht der Nationalmannschaft noch anders aus. Im März 2022 war das, als Deutschland in Sinsheim ein Testspiel gegen Israel mit 2:0 gewann. Damals standen auch noch Akteure wie Julian Draxler, Timo Werner und Julian Weigl in der deutschen Startelf, Bundestrainer war Hansi Flick. Eine längst vergangene Epoche, die vier genannten Namen spielen längst keine Rolle mehr. Tah und Schlotterbeck aber sind weiterhin da - und sollen ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche WM 2026 sein. "Wenn wir unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen, sind wir ein sehr gutes Duo. Wir brauchen uns vor keinem Innenverteidiger-Duo der Welt zu verstecken", stellte Schlotterbeck im Vorfeld des Auftaktspiels gegen Curacao (Sonntag um 19:00 Uhr im Livestream auf Joyn) mit Blick auf seinen Nebenmann Tah fest. Schlotterbeck mit Kampfansage: "Vor niemandem verstecken" Eine forsche Aussage des Profis von Borussia Dortmund, zumal es an nominell herausragenden Innenverteidigern bei der WM nicht mangelt. Was unweigerlich die Frage aufwirft: Wie gut sind Tah und Schlotterbeck wirklich? Und reicht die Qualität für die höchsten Ansprüche?

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Tah und Schlotterbeck ergänzen sich perfekt Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann haben sich beide inzwischen festgespielt, während der lange Zeit gesetzte Antonio Rüdiger nur noch Ersatzmann ist. Ein Grund: Tah und Schlotterbeck verfügen über Profile, die sich perfekt ergänzen und alle Facetten abbilden. "Wir profitieren echt voneinander, haben unterschiedliche Stärken", sagte Schlotterbeck. Tah sei "ein unglaublich guter Verteidiger im Tor-Beschützen, das hat man gegen die USA gesehen", betonte der BVB-Akteur. Tah wiederum lobte Schlotterbecks Qualitäten wie folgt: "Mit Ball gibt es nicht viele, die auf dem Niveau unterwegs sind, das macht er überragend, ist mutig." Referee für deutschen WM-Auftakt steht fest Während Tah primär die gegnerische Offensive zerstören soll, ist Schlotterbeck mit seinem berüchtigten linken Fuß eine Waffe im Spielaufbau. Seine präzisen, langen Bälle geben dem Team eine zusätzliche Dimension in der Spieleröffnung, wodurch die Mittelfeldspieler um Aleksandar Pavlovic oder auch der einrückende Rechtsverteidiger Joshua Kimmich entlastet werden. Die Ergebnisse sprechen dabei auf den ersten Blick eine deutliche Sprache. Standen Tah und Schlotterbeck gemeinsam auf dem Feld, hat die deutsche Nationalmannschaft noch kein Spiel verloren. Doch zur Wahrheit gehört auch: Die große Prüfung gegen aktuelle Weltklasse-Nationen hatte das Duo noch nicht zu überstehen.

Wie kommt Schlotterbeck mit dem DFB-Stil zurecht? Und schon gegen die bisherigen Gegner war die deutsche Abwehr keineswegs immer sattelfest. Im März gab es drei Gegentore in der Schweiz, auch bei der WM-Generalprobe gegen die USA ließ die deutsche Defensive (zu) viel zu. Nun fängt das Verteidigen schon in der Offensive an und gegnerische Chancen sind nicht immer nur der Innenverteidigung anzulasten. Doch Tah und Schlotterbeck bringen auch darüber hinaus Fragezeichen mit. Der Bayern-Profi hat bei seinem Klub in Dayot Upamecano einen herausragenden Nebenmann und profitiert auch von dessen Qualität. Gemeinsam waren sie stark, aber funktioniert Tah auch als alleiniger Abwehrchef? Schlotterbeck wiederum spielte beim BVB unter Niko Kovac in der abgelaufenen Saison meist als Teil einer Dreierkette in einer Mannschaft, die sehr kontrolliert und defensiv orientiert agierte. Die Spielsysteme von Kovac und Nagelsmann könnten sich kaum deutlicher unterscheiden. Das DFB-Team presst früh und hoch, wodurch im Rückraum Platz entsteht, der abgesichert werden muss. Tah kennt diese Spielweise von den Bayern, für Schlotterbeck wird es ein ungewohntes Terrain. Hier müssen beide eine gute Abstimmung finden, schon in der Gruppenphase könnte es gegen die Elfenbeinküste und gegen Ecuador zu Bewährungsproben kommen.

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Nur wenig bessere Duos bei der WM Den Beweis, dass Tah und Schlotterbeck gemeinsam eines der besten Innenverteidiger-Duos der Welt sind, müssen sie auf dem Platz und in den Duellen gegen die Topstürmer erst noch antreten. Die Messlatte dürften aktuell auch hier die Franzosen sein, die auf Upamecano und den beim FC Arsenal herausragenden William Saliba zurückgreifen können. Zumindest statistisch müssen sich die beiden deutschen Spieler aber nicht vor dem Duo der "Equipe Tricolore" verstecken. Ob Zweikampfquote am Boden und in der Luft, abgefangene Bälle oder geblockte Schüsse - gravierende Unterschiede zwischen dem DFB-Pärchen und dem französischen Duo gab es in der abgelaufenen Saison kaum, vor allem Schlotterbeck kann mit teils herausragenden Statistiken aufwarten. Und hinter den Franzosen wird es bereits dünn, was richtig starke Duos angeht. Brasilien ist da ganz vorne dabei und kann zwischen Salibas Teamkollegen Gabriel Magalhaes, PSG-Kapitän Marquinhos und Juve-Profi Bremer wählen. Topfavorit Spanien hat Supertalent Pau Cubarsi im Kader, ein Nebenmann von Weltformat aber fehlt. Gleiches gilt für die Portugiesen und das Gegenstück zu Ruben Dias.

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