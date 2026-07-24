Neben Deutschland verkündet auch Belgien am Freitag seinen neuen Cheftrainer: Es ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Nach Jürgen Klopp wagt auch Mark van Bommel den Umstieg vom Vereins- auf den Nationalmannschaftsfußball. Der frühere Trainer des VfL Wolfsburg übernimmt Belgien, wie der Verband RBFA am Freitag bekannt gab.

Van Bommels Vertrag beim WM-Viertelfinalisten, dessen "Goldene Generation" um Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois und Romelu Lukaku in die Jahre genommen ist, schließt die EM 2028 in Großbritannien und Irland ein.

"Belgien verfügt über herausragende Spieler und ein enormes Potenzial. Gemeinsam mit meinem Trainerteam wollen wir eine Mannschaft aufbauen, die diszipliniert, ehrgeizig und mutig genug ist, um sich mit den Besten zu messen", erklärte der frühere Bayern- und Barcelona-Profi van Bommel, der die Nachfolge des Franzosen Rudi Garcia antritt.

Der für seine Härte und Geradlinigkeit bekannte 49-Jährige versprach eine Philosophie, die seiner Spielweise als Profi nahekommt: "Erfolg lässt sich nie garantieren, harte Arbeit, Ehrlichkeit und Hingabe hingegen schon. Wir werden alles daransetzen, die Mannschaft täglich weiterzuentwickeln und die Belgier stolz zu machen."