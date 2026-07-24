Jürgen Klopp hat bei seiner Vorstellung als neuer Bundestrainer Worte an seinen Vorgänger gerichtet und sich dabei auch zu seiner "Noch"-Aussage während der WM geäußert.

Bei der Pressekonferenz in Frankfurt äußerte sich der 59-Jährige auch zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann , der nach dem enttäuschenden Ausscheiden gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinale seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte.

Klopp über "Noch"-Aussage zu Nagelsmann

"Es gab seit der WM keinen Austausch. Inwieweit ich den brauche, muss man entscheiden", erklärte Klopp und machte klar: "Ich respektiere Julian Nagelsmann total."

Dabei sprach er auch einen Vorfall bei Turnierstart an, bei dem er als Experte bei "MagentaTV" gesagt hatte, dass Nagelsmann "noch" für die Aufstellung der DFB-Elf verantwortlich sei: "Der Tag mit dem 'noch' war einer der schlimmeren meines Leben", so Klopp.

Und weiter: "In dem Moment, als Thomas Müller gesagt hat, es ist noch nicht September, war mir klar, jetzt platzt die Bombe, bis dahin ist mir das nicht so richtig aufgefallen. Darauf hätte ich gerne verzichtet, aber es ist nunmal passiert."

"Ich habe mich entschuldigt, das ist akzeptiert. Dann hat er mir zum Geburtstag gratuliert, da liegt nichts im Argen. Ich wünsche ihm nur das Beste, das Allerbeste", versicherte Klopp.