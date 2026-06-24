WM 2026: Schottland vs. Brasilien heute Nacht live im Livestream und Liveticker

ran Fußball Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Rekordweltmeister Brasilien beendet seine Gruppenphase mit einem Duell gegen den vertrauten WM-Gegner Schottland im Miami-Stadion.

Schottland vs. Brasilien heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Donnerstag, 25. Juni 2026, 00:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 18:00 Uhr

Spielort : Hard Rock Stadium, Miami (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe C

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Wer überträgt Schottland vs. Brasilien heute live im TV und Stream? Für diese Begegnung gibt es keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Weder die ARD noch das ZDF zeigen das Duell live. Stattdessen liegen die exklusiven Rechte für das TV-Programm und den Livestream in Deutschland komplett bei MagentaTV.

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WM 2026: Schottland vs. Brasilien heute im Liveticker Falls du das Spiel nicht live verfolgen kannst, bist du bei uns bestens aufgehoben: Der kostenlose ran-Liveticker liefert dir alle Tore und Highlights aus Miami in Echtzeit und versorgt dich auch direkt mit den wichtigsten Statistiken zum Kampf ums Achtelfinale.

Schottland vs. Brasilien: Der direkte Vergleich Bereits zum fünften Mal treffen Schottland und Brasilien in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft aufeinander. Damit ist es eines der meistgespielten Duelle dieser Turnierphase. Die bisherigen Begegnungen fanden 1974, 1982, 1990 und 1998 statt. Die Bilanz spricht klar für Brasilien: Die Seleção gewann drei dieser vier Spiele, einmal trennten sich die Teams unentschieden.

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Der Spielort: Hard Rock Stadium Das Miami-Stadion ist Heimstätte der Miami Dolphins und Austragungsort zahlreicher großer Sport- und Kulturveranstaltungen, darunter der Formel-1-Grand-Prix von Miami, das Miami-Open-Tennisturnier sowie mehrere College-Football-Events. Bei der kommenden WM wird Miami eine wichtige Rolle spielen: Neben vier Gruppenspielen werden hier ein Spiel der Runde der letzten 32, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei ausgetragen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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