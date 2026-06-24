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WM 2026: Schottland vs. Brasilien heute Nacht live im Livestream und Liveticker

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These

Videoclip • 01:39 Min

Rekordweltmeister Brasilien beendet seine Gruppenphase mit einem Duell gegen den vertrauten WM-Gegner Schottland im Miami-Stadion.

Nach den Partien gegen Haiti und Marokko beenden Schottland und Brasilien ihre Gruppenphase bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 mit der Neuauflage eines der häufigsten Duelle der Turniergeschichte: Es ist bereits das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Teams auf der größten Fußballbühne der Welt.

Schottland vs. Brasilien heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Donnerstag, 25. Juni 2026, 00:00 Uhr (deutsche Zeit)

  • Ortszeit: 18:00 Uhr

  • Spielort: Hard Rock Stadium, Miami (USA)

  • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe C

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Wer überträgt Schottland vs. Brasilien heute live im TV und Stream?

Für diese Begegnung gibt es keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Weder die ARD noch das ZDF zeigen das Duell live. Stattdessen liegen die exklusiven Rechte für das TV-Programm und den Livestream in Deutschland komplett bei MagentaTV.

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WM 2026: Schottland vs. Brasilien heute im Liveticker

Falls du das Spiel nicht live verfolgen kannst, bist du bei uns bestens aufgehoben: Der kostenlose ran-Liveticker liefert dir alle Tore und Highlights aus Miami in Echtzeit und versorgt dich auch direkt mit den wichtigsten Statistiken zum Kampf ums Achtelfinale.

Schottland vs. Brasilien: Der direkte Vergleich

Bereits zum fünften Mal treffen Schottland und Brasilien in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft aufeinander. Damit ist es eines der meistgespielten Duelle dieser Turnierphase. Die bisherigen Begegnungen fanden 1974, 1982, 1990 und 1998 statt. Die Bilanz spricht klar für Brasilien: Die Seleção gewann drei dieser vier Spiele, einmal trennten sich die Teams unentschieden.

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Der Spielort: Hard Rock Stadium

Das Miami-Stadion ist Heimstätte der Miami Dolphins und Austragungsort zahlreicher großer Sport- und Kulturveranstaltungen, darunter der Formel-1-Grand-Prix von Miami, das Miami-Open-Tennisturnier sowie mehrere College-Football-Events. Bei der kommenden WM wird Miami eine wichtige Rolle spielen: Neben vier Gruppenspielen werden hier ein Spiel der Runde der letzten 32, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei ausgetragen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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