Fußball
WM 2026: Spanien gegen Kap Verde heute live im Free-TV, Joyn-Stream - Aufstellungen da
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion
Videoclip • 01:01 Min
Der amtierende Europameister Spanien beginnt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Kap Verde. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Update, 16:55 Uhr: Aufstellungen da
Spanien: Unai Simon - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian, Ferran Torres, Pedri, Gavi - Oyarzabal
Kap Verde: Vozinha - Moreira, Sidny, Pico, Diney - Laros Duarte, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral - Dailon Livramento
WM 2026 live: Spanien vs. Kap Verde im Ticker & Livestream
WM 2026: So seht ihr Spanien heute live im TV & Stream
Für den amtierenden Europameister Spanien geht es bei der WM 2026 am 15. Juni mit der ersten Partie gegen Exot Kap Verde los. In diese Partie gehen die Iberer natürlich als haushoher Favorit, gestützt von Stars wie Lamine Yamal, Rodri und Pedri.
Spanien gehört generell erneut zu den Favoriten auf den WM-Titel, den das Land zuletzt 2010 in Südafrika erringen konnte. Mit 16 Punkten aus sechs Partien hat Spanien die WM-Qualifikation souverän und letztlich ungeschlagen geschafft.
Kap Verde gilt hingegen als große Unbekannte, immerhin ist der Inselstaat erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. In der WM-Quali setzte sich die Auswahl unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun als Erste durch und schaffte so die Sensation. Nun warten Vorrunden-Duelle bei der WM gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien.
Spanien vs. Kap Verde heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Montag, 15. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe H
Spanien - Kap Verde heute live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Spanien gegen Kap Verde läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt der Spanier gegen Kap Verde wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Spanier findet jedoch schon um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt.
WM 2026: Spanien vs. Kap Verde heute im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Spanien gegen Kap Verde gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr News zur WM 2026
Fußball
WM 2026: Warum spielt Lamine Yamal nicht?
WM
Hitzewarnung vor WM-Spiel
WM
WM 2026 heute live im Free-TV & Stream - viele Spiele sind aber nicht kostenlos zu sehen
WM
Rassistisches Handzeichen? VAR-Geste sorgt für Aufsehen
WM
Fußball-WM 2026: Frankreich gegen Senegal live im Free-TV, Livestream und Ticker
WM
WM 2026: Welche Moderatoren & Kommentatoren sind heute bei MagentaTV und ARD im Einsatz?