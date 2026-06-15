WM 2026: Spanien gegen Kap Verde heute live im Free-TV, Joyn-Stream - Aufstellungen da

Der amtierende Europameister Spanien beginnt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Kap Verde. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

WM 2026: So seht ihr Spanien heute live im TV & Stream

Für den amtierenden Europameister Spanien geht es bei der WM 2026 am 15. Juni mit der ersten Partie gegen Exot Kap Verde los. In diese Partie gehen die Iberer natürlich als haushoher Favorit, gestützt von Stars wie Lamine Yamal, Rodri und Pedri.

Spanien gehört generell erneut zu den Favoriten auf den WM-Titel, den das Land zuletzt 2010 in Südafrika erringen konnte. Mit 16 Punkten aus sechs Partien hat Spanien die WM-Qualifikation souverän und letztlich ungeschlagen geschafft.

Kap Verde gilt hingegen als große Unbekannte, immerhin ist der Inselstaat erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. In der WM-Quali setzte sich die Auswahl unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun als Erste durch und schaffte so die Sensation. Nun warten Vorrunden-Duelle bei der WM gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien.