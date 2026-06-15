Schottlands Anhänger sorgen in den USA für mächtig Alarm. Gefeiert wird nicht nur beim Fußball, sondern offenbar auch beim Baseball.

Bewaffnet mit ihren Dudelsäcken ist die schottische Tartan Army beim Baseball in Boston einmarschiert. Laut lokalen Medien machten rund 5000 singende und feiernde Fußballfans die Partie der Red Sox in der Major League Baseball (MLB) gegen die Texas Rangers am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem denkwürdigen Heimspiel im Fenway Park.

"Sie sind überall", staunte Pitcher Ranger Suarez anschließend laut der Zeitung Boston Globe: "Ich mag die Atmosphäre. Es ist wie ein Fußballspiel." Nach dem 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti am vergangenen Samstag in Foxborough hatten die Fans allerbeste Laune. Im Vergleich zu den überteuerten WM-Tickets sind die Eintrittspreise beim Baseball (um die 50 Dollar/rund 43 Euro) zudem deutlich erschwinglicher.