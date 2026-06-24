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WM 2026: Spielplan von Deutschland - Termine, Uhrzeiten und Gegner - Wann spielt das DFB-Team im Sechzehntelfinale?
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ran Fußball
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Videoclip • 01:44 Min
Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.
Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026
Nach nur zwei von drei Gruppenspielen steht fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden.
Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.
Die Gruppenspiele des DFB-Teams in der Übersicht:
Gegner: Curacao (7:1)
Spielort: Houston
TV-Übertragung: ARD und kostenloser Joyn-Livestream
Gegner: Elfenbeinküste (2:1)
Spielort: Toronto
TV-Übertragung: ZDF und kostenloser Joyn-Livestream
Gegner: Ecuador
Spielort: New York/ New Jersey
TV-Übertragung: ARD und kostenloser Joyn-Livestream
Sechzehntelfinale: Montag, 29. Juni 2026, 22:30 Uh (MESZ)
Gegner: Gruppendritter aus Gruppe A, B, C, D oder F
Spielort: Boston-Stadion
TV-Übertragung: ZDF und kostenloser Joyn-Livestream
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WM 2026: Auf wen trifft Deutschland im Sechzehntelfinale?
Noch ist völlig unklar, wer der erste Gegner für Deutschland in der K.o.-Phase sein wird. Kurz vor Abschluss des zweiten Spieltages gibt es noch Hunderte mögliche Konstellationen.
WM 2026 - Der Weg des DFB-Teams ins Endspiel: 13 mögliche Gegner im Sechzehntelfinale für Deutschland!
Am wahrscheinlichsten ist derzeit wohl ein Duell gegen Schottland. Daran hätte die DFB-Elf gute Erinnerungen. Zum EM-Auftakt vor zwei Jahren gewann das Team von Julian Nagelsmann mit 5:1 gegen die Schotten.
Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026
Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick:
Sechzehntelfinale: 28. Juni – 03. Juli
Achtelfinale: 04. Juli – 07. Juli
Viertelfinale: 09. Juli – 12. Juli
Halbfinale: 14. Juli – 15. Juli
Spiel um Platz 3: 18. Juli in Miami
WM-Finale: 19. Juli in New York/ New Jersey
DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten
Gruppe: E
Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
Bundestrainer: Julian Nagelsmann
Kapitän: Joshua Kimmich
WM-Teilnahmen: 21
Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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