WM 2026: Südkorea-Präsident kritisiert Nationaltrainer – Rücktritt folgt

Auf Joyn ansehen WM 2026: Kap Verde schafft Sensation! Fans feiern den Fußballzwerg Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Der südkoreanische Staatspräsident hatte den Trainer und die Verbandsführung nach dem Vorrunden-Aus scharf kritisiert. Kurz darauf trat der Trainer zurück.

Erst entschuldigte sich der Staatspräsident bei seinen Landsleuten, dann trat der heftig kritisierte Nationaltrainer zurück: Das Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM hat in Südkorea zu schnellen Konsequenzen geführt. WM 2026 - Nagelsmann denkt gegen Paraguay über personelle Wechsel nach

WM 2026: Nick Woltemade spielt der Deutschen Nationalmannschaft keine Rolle - warum eigentlich? Zunächst schrieb Staatsoberhaupt Lee Jae Myung auf "X" von einer "großen Enttäuschung, die durch dieses inakzeptable Ergebnis verursacht wurde. Wir werden zügig daran gehen, die Sportverwaltung zu reformieren, damit sich so etwas niemals wieder ereignet".

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Wenig später warf Chefcoach Myung-bo Hong das Handtuch. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei der koreanischen Öffentlichkeit, die unsere Mannschaft unterstützt hat. Heute trete ich von meinem Amt zurück", erklärte der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz am Sonntag im mexikanischen Zapopan, wo die Südkoreaner ihr Trainingslager bezogen hatten. Hong hatte vor allem wegen seines Verzichts auf Stürmerstar Heung-Min Son in der Startelf bei der unerwarteten 0:1-Pleite gegen Südafrika für Unmut gesorgt. Nach knapp zwei Jahren an der Seitenlinie Südkoreas endet nun seine Amtszeit.

Präsident kritisierte Trainer und Führung Lee hatte den Trainer und die sportliche Führung als Schuldige ausgemacht. "Wenn Loyalität und Fraktionismus höher bewertet werden als Kompetenz und inkompetente Personen in Führungspositionen berufen werden, ist das Ergebnis so gut wie vorprogrammiert", schrieb er. Südkoreas dritter Platz nach nur einem Sieg (2:1 gegen Tschechien) sowie einem weiteren 0:1 gegen Mexiko reichte nicht zum Einzug ins Sechzehntelfinale. Im Turnierverlauf hatte ein Streit zwischen dem Team und den Medien die Atmosphäre beim WM-Halbfinalisten von 2002 nachhaltig eingetrübt. Auch interessant: Fußball WM 2026: Auch Davies mittendrin: Kanada feiert seine Fußball-Helden

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